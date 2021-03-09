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«АвтоКрАЗ» заборгував Пенсійному фонду 39 млн грн

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 96


Серед боржників також сталеливарний, колісний заводи та ТОВ «Фламма»

ПрАТ «АвтоКрАЗ» на сьогодні є найбільшим боржником Пенсійного фонду серед кременчуцьких підприємств. Така інформація пролунала 5 березня на засіданні комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати у виконкомі.

У цілому борги підприємства складають 39 млн грн, із них 24 млн грн – це єдиний соціальний внесок (у разі несплати  це відгукнеться на майбутніх пенсіях працівників) та 15 млн грн – по пільгових пенсіях.


Також борги перед Пенсійним фондом має сталеливарний завод – представник підприємства пообіцяла, що найближчим часом вони будуть погашені. Поступово розраховується з боргами колісний завод, а ПП «Обід» (споріднене із заводом) погасило борг перед ПФ, які були на початок року.


Що стосується «АвтоКрАЗу», то, як повідомили на комісії, підприємство не йде на контакт з органами Пенсійного фонду. На засіданні комісії вирішили писати лист до КМУ, де, як поінформувала віцемер Ольга Усанова, має найближчим часом розглядатися питання  боргів «АвтоКрАЗу». Нагадаємо, борги по зарплаті сягнули 66 млн грн, а сума в цілому разом з пенсійними боргами – 105 млн грн.


Представник Пенсійного фонду Олег Глінкін також поінформував, що за січень-лютий цього  року надходженні до ПФ по міських підприємствах склали 10,7 млн грн. Порівняно з минулим роком вони зменшились на 1,5 млн грн за рахунок сталеливарного заводу, «АвтоКрАЗу», колісного заводу, ТОВ «Фламма», яке  теж є боржником і по зарплаті, і по ЄСВ.  

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: борги пенсії Пенсійний фонд АвтоКрАЗ сталеливарний
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