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У ЦНАПі Кременчука тимчасово не реєструватимуть авто

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 199

 

Стала відома причина 

Кременчуцький ЦНАП тимчасово зупиняє надання послуг з обміну посвідчення водія та реєстрацію авто. 


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 844 з 26.03.2021 Україна переходить на нові види бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України.

 

У зв’язку з тимчасовою відсутністю відповідної бланкової продукції Кременчуцький ЦНАП зупиняє надання послуг з обміну посвідчення водія та реєстрації автомобілів, автобусів, мотоциклів, мопедів, причепів (послуги 62-01 – 62-18).


Про відновлення прийому, а також про відновлення запису до е-черги ЦНАП на ці послуги буде повідомлено додатково.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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