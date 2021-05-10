Кременчук попрощався із «Бонею» сержантом батальйону «Айдар» Юрієм Опришком

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Сьогодні, 10 травня, у Кременчуці відбулася церемонія прощання з Юрієм Леонідовичем Опришком (позивний Боня). Він народився 12.11.1978 року у селі Ялинці Кременчуцького. Опришко служив молодшим сержантом, головним сержантом штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53 окремої механізованої бригади. Контракт зі Збройними силами спочатку підписав у 2015, а демобілізувався узимку 2016. На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон «Айдар». Мав позивний «Боня».









Загиблого військового Юрія Опришка відспівали у Свято-Миколаївському соборі, а поховали у селі Ялинці. Попрощатися з Юрійєм прийшла понад сотня містян: рідні, знайомі, бойові побратими та місцеві жителі.





Нагадаємо, 9 квітня в районі села Старогнатівка Бойківського району Донецької області Юрій Опришко зазнав важкого кульового поранення у голову. Спочатку його лікували в Маріуполі, згодом перевезли у львівський військовий госпіталь. Поруч із ним у лікарні весь час була дружина Леся. Чоловік помер зранку 7 травня у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у Львові.



У Юрія Опришка залишилися мати, дружина та двоє дітей – 4-річна донька та 20-річний син.



