Де і коли 11 травня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
11 травня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:
- пров. Героїв Бресту, 38, 40,
- просп. Свободи, 28/42.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Манагарова,
- вул. Східна,
- пров. Декабристів,
- вул. Київська, 7,13-23,
- пров. Олексія Береста, 3-15,
- пров. Олега Кошового, 4-10,
- 1-й туп. Піщаний,
- 2-й туп. Піщаний,
- 3-й туп. Піщаний,
- вул. Франка,
- вул. Перекопська,
- вул. Центральна,
- вул. Підгірна,
- туп. Перекопський,
- вул. Чечелівська,
- вул. Заводська,
- пров. Чечелівський.