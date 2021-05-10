Де і коли 11 травня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

11 травня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

пров. Героїв Бресту, 38, 40,

просп. Свободи, 28/42.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами: