Кременчук

Де і коли 11 травня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 496

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

11 травня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

  • пров. Героїв Бресту, 38, 40,
  • просп. Свободи, 28/42.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Володимира Вернадського,
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва,
  • вул. Портова,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Манагарова,
  • вул. Східна,
  • пров. Декабристів,
  • вул. Київська, 7,13-23,
  • пров. Олексія Береста, 3-15,
  • пров. Олега Кошового, 4-10,
  • 1-й туп. Піщаний,
  • 2-й туп. Піщаний,
  • 3-й туп. Піщаний,
  • вул. Франка,
  • вул. Перекопська,
  • вул. Центральна,
  • вул. Підгірна,
  • туп. Перекопський,
  • вул. Чечелівська,
  • вул. Заводська,
  • пров. Чечелівський.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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