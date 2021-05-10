У Полтаві відкрили кримінальну справу за використання забороненої символіки на 9 травня

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 560

До поліції Полтавщини 9 травня надійшло два повідомлення про правопорушення, пов'язані з використанням забороненої символіки у Зінькові та Полтаві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.





За результатами розгляду повідомлень, слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань – відкрили провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України за фактом публічного використання у Полтаві забороненої символіки комуністичного режиму. Ще по одному факту використання червоного прапора, що мав місце в Зінькові, триває перевірка.





В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає: