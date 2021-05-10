Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві відкрили кримінальну справу за використання забороненої символіки на 9 травня

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 560

 

По факту використання червоного прапора в Зінькові триває перевірка

До поліції Полтавщини 9 травня надійшло два повідомлення про правопорушення, пов'язані з використанням забороненої символіки у Зінькові та Полтаві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.


За результатами розгляду повідомлень, слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань – відкрили провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України за фактом публічного використання у Полтаві забороненої символіки комуністичного режиму. Ще по одному факту використання червоного прапора, що мав місце в Зінькові, триває перевірка.


В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

  • адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн) з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.   
  • кримінальну відповідальність - стаття 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: День Победы символика
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