Кременчук, Культура, Кременчуг

Хто з кременчуцьких школярів переміг у конкурсі «Історія Перемоги поетичним рядком»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 308

 

Конкурс був присвячений пам'яті жертв Другої світової війни; діти читали вірші напам'ять з обов'язковою зйомкою відеоролика
Фото: Леся Лазоренко

У Кременчуці визначили переможців конкурсу «Історія Перемоги поетичним рядком», який був присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Про це «Телеграфу» повідомила співробітниця Центральної дитячої бібліотеки Аліна Остапенко. Школярі обирали вірш відповідної тематики і читали його напам'ять мовою оригіналу з обов'язковою зйомкою відеоролика.


 
Головною метою конкурсу було виховання у підростаючого покоління шанобливого становлення до пам’яті про перемогу у Другій світовій війні, збереження та усвідомлення знань про історію свого народу. Він проводився вперше. На конкурс надіслали відео 74 учасника.


Переможців обрали у трьох вікових категоріях


Учні 3-4 класів:

  1. Софія Дєдова;
  2. Ульяна Масленнікова;
  3. Поліна Попельнюх.


Учні 5-8 класів:

  1. Олена Гафяк;
  2. Віталій Кєм;
  3. Анастасія Пишна;
  4. Альона Третяк;
  5. Євген Шпак.


Учні 9-11 класів:

  1. Юлія Кобеляцька;
  2. Дмитро Кусяка;
  3. Катерина Жук.


30 квітня біля пам'ятника Воїну-визволителю переможці отримали подарунки від фонду «Джерело Дніпра». З 11 травня дитячі бібліотеки у Кременчуці відкриються, і всі інші учасники зможуть забрати подяки і подарунки від фонду. Кожному зателефонують.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Леся Лазоренко
Теги: конкурс школьники дети стихи День Победы Вторая мировая война
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