Сколько стоит ваша квартира в Кременчуге

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 2 329

Аренда немного упала в цене, а стоимость квартир возросла. Как коронавирус сказался на рынке недвижимости и почем сейчас жилье?

События коронавирусного 2020 года мало сказались на стоимости жилья: оно не только не убавило в цене, но и постепенно пошло вверх.

Если в 2018 году мы писали о том, что однокомнатные квартиры в Кременчуге – от $8 тыс, то сейчас таких цен уже нет. За эти деньги можно найти гостинку где-нибудь на окраине города или малосемейку.





Столько хотят за самые дешевые однокомнатки





Однокомнатные квартиры. Самая дорогая однокомнатная квартира, которая встретилась на сайтах объявлений о продаже, стоила $50 тыс. Это центр города и ремонт класса люкс. В 2018 году на том же сайте максимальная стоимость однокомнатной в новостройке была $46 тыс. Такое жилье, как правило, идёт уже с автономным отоплением. И его площадь равна стандартной двухкомнатке, а то и больше. Одна комната может достигать и 60 квадратных метров. В новостройке однокомнатную предлагают в среднем по $30-40 тыс. Адекватное жилье в доме с улучшенной планировкой в нагорной части – около $25 тыс. Более-менее опрятная хрущёвка – $20 тыс. На Молодежном или Раковке можно найти дешевле, около $15 тыс. Стоимость гостинок в центре от – $13 тыс.





Однокомнатная квартира на Молодежном, $14 000





Малосемейки. В 2018 году грустное несчастье под названием комната в малосемейке стоила 2,5-4 тыс долларов. Сейчас цена в основном стартует от $4,5 тыс. Самое дешевое предложение, которое встретилось, малосемейка на Раковке за $2000-3000.





Стоимость малосемеек в Кременчуге стартует от $2-3 тыс





Двухкомнатные. Самая дорогая в новостройке в центре стоит $96 тыс. При этом $50-70 тыс – средняя цена двухкомнаток в новостройках. Двухкомнатная квартира в центре – около $30-35 тыс. Около 20 тыс можно поймать квартиру в разных частях города: цена зависит от ремонта. Встретилась даже двушка за $10 тыс: убитый совок на окраине.





2-х комнатная квартира в центре, $29 000





Трехкомнатка. Самая дорогая 3-комнатная квартира стоит, как частный дом: $200 тыс. Внутри «полный фарш» с дорогой мебелью. Двухуровневая квартира в центре центра – $150 тыс. Квартира в новострое с хорошим ремонтом – под 100 тыс долларов. Квартиры в обычных домах улучшенной планировки – в зависимости от ремонта. В среднем, за хорошее жилье просят 40-50 тыс. Дом и ремонт попроще – порядка $30 тыс.





3-х комнатная квартира с видом на Днепр, $240 000





Частные дома. Новый красивый респектабельный домик в Кременчуге, больше напоминающий дворец (без прислуги в нем не обойтись), стоит $200-300 тыс. Например, на Щемиловке, с беседками, саунами и бассейнами. Самый дорогой дом в Кременчуге продают за $420 тыс: возле заповедной зоны, площадью 450 кв. м. Есть даже фонтанный комплекс, сад, поле для футбола, детская площадка и полностью обставленный дом в стиле барокко: покруче, чем показывают в сериале «Папик».





Самый дорогой дом на продажу: $420 000. Возле заповедника





А этот дом с гаражом, беседкой, сауной отдают за $259 000

Цены идут вверх





Риелторы говорят о том, что цены на жилье растут и не собираются останавливаться, несмотря на коронавирус.





– Какая ситуация на рынке жилья? Коронавирус сказался на стоимости квартир и покупательской способности?

– Мы и не наблюдали отрицательной динамики, – говорит директор агентства «Мир недвижимости» Алена Куропятник. – Возможно, некоторое затишье наблюдалось в марте прошлого года в первые две недели. Рынок замер, люди опасались ходить на показы квартир. Но довольно быстро все наладилось и сделки возобновились.





– Квартиры сейчас дорожают или падают в цене?

– В течение последних лет мы наблюдаем постепенный рост стоимости недвижимости. Он начался еще до ситуации с коронавирусом. Сказались многие факторы, возрос спрос на жилье. Например, активнее происходила миграция населения: часть кременчужан вернулась из-за рубежа, с заработков. У людей есть деньги, которые они хотят вложить в недвижимость. Также возвращаются люди из Киева и других городов. Раньше у нас был более выражен отток населения: кременчужане уезжали в другие города и страны. А жильём в городе больше интересовались жители близлежащих сел. Есть кременчужане, которые продают жилье в «хрущевках», чтобы приобрести квартиру в новостройке или доме с улучшенной планировкой. Кроме того, заработала система кредитования. Думаю, что тенденция к росту стоимости недвижимости будет сохраняться.





– Наблюдался ли резкий скачок цен?

– Повышение было плавным, в течение нескольких лет. По сравнению с 2014 годом цены повысились. С 2009 по 2014 год наблюдался небольшой подъем цен, после чего цены упали.





– Сколько сейчас стоит жилье в Кременчуге?

– Стоимость квадратного метра жилья в новострое – $600-800. В хрущёвке – от $500 за квадратный метр.





Центр, район ТРК «Европа» с капитальным ремонтом $35 500

– Первичное жилье пользуется спросом?

– Да, и довольно значительным, его активно покупают. На момент ввода в эксплуатацию в новых домах практически нет квартир: их распродают сразу по долевому строительству.









– А что касается стоимости аренды жилья? Выгодно ли сдавать квартиры? Или из-за высокой коммуналки выручка минимальная?

– Сдавать квартиры в аренду в городе все равно выгодно. Но стоимость зависит от самого жилья: расположения, благоустройства, ремонта. В среднем стоимость однокомнатной квартиры в городе от 3,5 до 12 000 гривен без коммунальных платежей.





Если говорить об аренде недвижимости, то она несколько снизилась из-за ситуации с коронавирусом.





– На сколько выросла стоимость квартир в Кременчуге?

– Стоимость недвижимости в Кременчуге растет, – отмечает Вадим Фисенко, директор Центра недвижимости «Гарант». – Больше всего в цене прибавляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Полтора года назад однокомнатную квартиру в хрущевке в центре города можно было приобрести по цене от $10-11 тыс. Это мы говорим о квартире на первом или последнем этаже, без ремонта. Сейчас аналогичное жилье стоит от $15 тыс. Двухкомнатная хрущевка стоила от $14-15 долларов, а сейчас аналогичное жилье – 18 тыс. Также возросла стоимость квадратного метра в новостройках. Стоимость трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, в основном, держится на прежнем уровне, хотя есть тенденции к незначительному удорожанию.





Квартира с «аристократическим лоском»: $29 000





– Сейчас больше желающих приобрести жилье или предложений о продаже?

– Спрос несколько превышает предложение. Появилось больше желающих приобрести жилье. У людей есть деньги на покупку квартиры, но иногда они не могут себе ничего подобрать, потому как выбор жилья, выставленного на продажу, невелик. Квартиры, если их продают по рыночной, не завышенной цене, уходят довольно быстро. Трех-четырехкомнатные квартиры пользуются наименьшим спросом из-за высоких коммунальных платежей.





– А что касается квартир в новостройках? Они по стоимости дороже вторичного рынка?

– Жилье в новостройках всегда дороже, чем на вторичном рынке. Но таких квартир практически нет. Такие квартиры покупают еще во время строительства. Однокомнатная квартира с ремонтом в новострое стоит от $45 тыс.





– Какие перспективы в целом по рынку недвижимости?

– Стоимость недвижимости продолжит свой рост, но какими темпами, никто не знает. Самое дешевое жилье дорожает быстрее: однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Рост стоимости трехкомнатных квартир не такой быстрый, что обусловлено меньшим спросом. Первичный рынок будет расти в цене, потому как растет себестоимость строительства, повышается стоимость квадратного метра. Играет роль и так называемый отложенный спрос: люди накапливали средства и ждали удачного момента, чтобы купить жильё. Теперь хотят их вложить.









– Что касается частных домов, какова стоимость и пользуются ли они спросом?

– Спрос на частные дома возрос. Особенно это было ощутимо полгода назад, когда из-за локдаунов многие задумались о том, что лучше жить в частном доме со своим двором, чем в квартире. Многие кременчужане заинтересовались переездом. Однако на этом рынке практически нет предложений, отвечающих потребностям покупателей. На продажу выставлены или большие дома-новостройки на 300-400 квадратных метров, или старые ветхие дома, построенные в 50-х – 60-х. Стоимость новых домов высока. А небольшие старые дома требуют значительных вложений. Также частными домами в Кременчуге интересуются иностранные граждане. Пока не начались панические настроения из-за последних событий на украинской границе, граждане США, Великобритании были готовы приобретать жилье. Также много итальянцев, которые купили в городе недвижимость.





Дом на Реевке, 10 соток земли, $23 500





– Какова стоимость частного дома в Кременчуге?

– Цена зависит от района. В центральной части города старый дом, требующий ремонта, стоит от 40 тыс долларов. Крюков, Раковка, Молодежный – от $20 тыс: мы говорим о домах без удобств. Двух-трехэтажные новопостроенные дома – около $150 тыс, поэтому не так много людей, готовых их покупать.





– Что касается стоимости аренды: как коронавирус и локдаун повлияли на нее?

– Стоимость аренды в этом году несколько просела: выбор квартир для аренды стал больше. Например, двухкомнатная квартира на бульваре Пушкина с ремонтом и мебелью и техникой стоит 5,5-6 тыс грн в месяц плюс коммунальные платежи. До коронавируса она стоила порядка 7 тыс. В других районах города стоимость аренды дешевле. Снять квартиру в стиле «совка» на окраине города можно и за 1-2 тыс грн плюс коммунальные платежи.





– Какие квартиры больше пользуются спросом, дешевые или более дорогие, но хорошего качества?

– Востребовано жилье разного типа. На рынке больше дешёвого жилья, но на него и больше спрос. Хороших квартир представлено меньше, однако меньше клиентов, которые ими интересуются.





Однокомнатная квартира по ул. Гвардейской, $24 500





Сколько стоит жилье в Кременчуге, апрель 2021:









Центр Нагорная

часть Молодежный Крюков,

Раковка 1-комнатные

квартиры хрущевка $15-17 $15-18 $11-13 $10-13 улучшенная

планировка $20-22 $16-20 $13-17 $13-17 2-комнатные хрущевка $19-22 $16-19 $15-18 $14-17 улучшенная

планировка $25-27 $22-25 $19-23 $18-20 3,4-комнатные хрущевка $23-26 $19-25 $18-23 $18-21 улучшенная

планировка $30-35 $23-27 $20-25 $19-23





Жилье в кредит: что предлагают





С марта в Украине заработала программа «Доступная ипотека» под 7% годовых. Чтобы её получить, необязательно быть на квартирном учете или быть молодой семьей. Власти заверяют, что она доступна для любого украинца. Однако в риэлторских агентствах отмечают, что пока у них почти нет клиентов, которые берут жилье в кредит. Все равно остается высокий взнос или же нужно показать справку с высокой официальной зарплатой. На программу в Украине в этом году собираются направить 5 млрд гривен. А это 5000 квартир. Программа предусматривает компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам.









Что компенсирует Фонд





Компенсационная процентная ставка — это ставка, которую будет платить заемщик, а именно 7%. Разницу между компенсационной и базовой процентной ставкой компенсирует Фонд развития предпринимательства (он администрирует программу). То есть базовая процентная ставка в договоре может быть, к примеру, на уровне 13-15%, но для заемщика она будет 7% за счет компенсации разницы.





На функционирование Фонда в 2021-м уже предусмотрено 2 млрд грн. Плановый портфель ипотечных кредитов в 2021-м составит 5 млрд грн.





Какое жилье будет участвовать в программе





Льготная ипотека распространяется на квартиры и дома как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Правда, для вторичного есть ограничение — жилой дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2018 года.





Нормативная площадь — 50 кв. м на одного гражданина или семью из двух человек и дополнительные 20 кв. м — на каждого следующего члена семьи. Немного просторнее жилье - для семьи из четырех людей, максимальная площадь может достигать 108 кв. м.





Нормативную площадь можно превысить максимум на 20%. В таком случае заемщик покрывает сумму дополнительных метров за счет кредитных средств, но при этом не получает за них компенсацию процентов.





Максимальная сумма кредита не должна превышать 2 млн грн, а максимальная стоимость жилья — не более 2,5 млн гривен.





Жилье под ипотеку можно приобрести только у тех застройщиков, которые имеют аккредитацию от банков. Список застройщиков можно получить в самом банке. Важно! Предметом ипотеки не может быть социальное жилье, служебные жилые помещения и другие помещения, приспособленные для временного проживания.





Кто может брать ипотеку





Перед обращением в банк следует выяснить, подходите ли вы под критерии ипотечной программы:

быть гражданином Украины;

заёмщик и члены его семьи не должны иметь в собственности объект жилой недвижимости или имущественные права на объект незавершенного строительства жилой недвижимости, если его площадь превышает нормативы площади предмета ипотеки. Нормативы площади предмета ипотеки — 50 кв. м на одного гражданина или семью из двух человек и дополнительные 20 кв. м — на каждого следующего члена семьи. Это правило не распространяется на жилье на временно оккупированных территориях;

иметь доход, который позволит вам погасить ипотечный кредит. Важно! Совокупный среднемесячный доход заемщика и каждого из членов его семьи не должен превышать 10-кратный размер месячной средней зарплаты в его регионе. В Киеве, например, ваш доход не должен превышать 218 120 грн в месяц (согласно данным Госстата, средняя месячная зарплата в Киеве — 21 812 грн);

ваш возраст не должен превышать 70 лет на дату погашения ипотечного кредита;

вы и члены вашей семьи вправе получить поддержку только по одному ипотечному кредиту.









Я подхожу по критериям и уже нашел квартиру. Что дальше?





Следует обратиться в так называемый уполномоченный банк. Что это за банк?

В программу льготной ипотеки приглашены все уполномоченные банки-участники программы «Доступные кредиты 5-7-9». Среди них — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, и др. После подписания договора между Фондом и банками с их детальным списком можно будет ознакомиться на сайте по ссылке.





ШАГ 1. Подать в уполномоченный банк такой пакет документов:

заявление на участие в программе;

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, регистрационный номер можно получить в центрах обслуживания плательщиков;

справку о регистрации места жительства (пребывания) заемщика и членов его семьи, ее можно оформить в ЦНАПе;

копию свидетельства о браке (при наличии) и копию свидетельства о рождении ребенка/детей (при наличии);

документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев;

справку о пребывании на квартирном учете (при наличии).





ШАГ 2. Через пять рабочих дней после подачи пакета документов банк сообщит, соответствуете ли вы условиям программы. Если да, сотрудники банка попросят написать заявление на получение кредита.





ШАГ 3. Спустя 10 рабочих дней банк составит кредитный договор и перечислит деньги продавцу предмета ипотеки. Банк откроет вам эскроу-счет — на этот счет Фонд будет ежемесячно перечислять банку компенсацию.





Информация по документации, в частности, соглашение с продавцом недвижимости, и дополнительная информация по расходам заемщика, будет сформирована после того, как Фонд определит список банков, уполномоченных предоставлять кредиты.





Языком цифр:

Первый взнос заемщик должен оплатить за счет собственных средств, минимальный взнос — 15% от суммы кредита.

Максимальный срок выплаты компенсации и ипотечного кредита — до 20 лет.

Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита — до 0,5% от суммы кредита.

Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда — 0,5% годовых.





Осторожно, штраф!





Банк имеет право предусмотреть в договоре условие о штрафной процентной ставке по кредиту в случае невыполнения вами условий договора.





Компенсация процентов может приостановиться, если заемщик нарушает обязательства по кредитному договору больше чем на месяц. Уплата компенсации возобновляется, если заемщик погасит задолженности не более чем через 90 календарных дней со дня нарушения обязательства.





Банк имеет право предусмотреть в договоре условие о повышенной штрафной процентной ставке по кредиту в случае невыполнения вами условий договора.





Строже всего карается фальсификация информации, которая повлияла на выдачу льготного кредита. В случае выявления фальсификации, ложной информации компенсация будет аннулирована и вам придется самостоятельно оплачивать процентную ставку.