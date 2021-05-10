Якби скандальний Бенксі був у Кременчуці

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 676

Кременчуцький художник Віто Катторгі у вигляді марок зобразив, якби у Кременчуці був скандальний Бенксі.





Бенксі – псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа якого не встановлена. Існують припущення, що швейцарський художник Метр де Кассон може бути Бенксі. Метр де Кассон заперечує це на своєму веб-сайті. Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.