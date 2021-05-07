Від снайперського пострілу загинув боєць з Кременчуччини Юрій Опришко

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 655

Сьогодні, 7 травня, у госпіталі помер боєць 53 бригади молодший сержант Юрій Опришко. Юрій Леонідович отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше.





У Юрія залишилися дружина з 4-річною донькою та 20-річний син.







Прощання та поховання воїна відбудеться 10 травня в понеділок.

10.20 - виїзд автоколони від моргу 1 лікарні.

11.00 - відспівування у Свято-Миколаївському Соборі ПЦУ.

12.20 - прощання у с. Ялинці вул.Гагаріна, 25

13.00 - поховання на цвинтарі с. Ялинці.



Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою!



Прохання надати інформацію про можливість участі в автоколоні в день поховання. тел. 096-980-02-59 або 066-600-83-07.