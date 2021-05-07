Від снайперського пострілу загинув боєць з Кременчуччини Юрій Опришко

Прощання відбудеться 10 травня
Сьогодні, 7 травня, у госпіталі помер боєць 53 бригади молодший сержант Юрій Опришко. Юрій Леонідович отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше.
У Юрія залишилися дружина з 4-річною донькою та 20-річний син.
Прощання та поховання воїна відбудеться 10 травня в понеділок.
10.20 - виїзд автоколони від моргу 1 лікарні.
11.00 - відспівування у Свято-Миколаївському Соборі ПЦУ.
12.20 - прощання у с. Ялинці вул.Гагаріна, 25
13.00 - поховання на цвинтарі с. Ялинці.
Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою!
Прохання надати інформацію про можливість участі в автоколоні в день поховання. тел. 096-980-02-59 або 066-600-83-07.