У Кременчуці коронавірусом інфікувався ще 51 кременчужанин, один пацієнт помер

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7 травня в місті зареєстрували п'ятдесят один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.



За інформацією мерії, захворіли тридцять дві жінки віком від 28 до 84 років, шістнадцять чоловіків віком від 20 до 79 років, а також три дитини віком від 1 до 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а шість – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто сорок чотири пацієнти. Одужало вісімдесят п'ять осіб.



На жаль, чоловік 62 років помер.



Всього у Кременчуці зареєстровано 8746 інфікованих, одужало 7583, померло 239.