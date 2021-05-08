Сильний вітер та заморозки: святкові вихідні не принесуть у Кременчук тепла

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1

Святкові вихідні не принесуть у Кременчук тепла, ще й дощ піде. За даними УкрГідрометцентру, 8 травня вранці та вдень на території Полтавської області пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). А вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°С.





Sinoptik передає, що у суботу, 8 травня, місто заливатиме злива із сильним вітром, так що краще залишитися вдома під ковдрою. Крім того, протягом 8-10 травня цей погодний портал обіцяє заморозки до -1°С у повітрі, тож одягайтеся тепліше. Загалом температура протягом вихідних коливатиметься у межах +5...+17°С.





Gismeteo сповіщає, що у суботу дощ йтиме з 3.00 і до 15.00, тому, якщо все ж йтимете з дому на вулицю, прихопіть із собою парасольку. У неділю та понеділок опадів не передбачається, і кременчужани можуть навіть розраховувати на сонячні години для прогулянок. Стовпчики термометрів покажуть від +4°С до +17°С.





Ventusky згоден з колегами і також прогнозує сильний дощ на суботу, 8 травня. Проте у неділю та понеділок здебільшого триматиметься сонячна та ясна погода. Температурний режим становитиме від +5°С до +16°С.