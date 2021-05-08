Кременчук, Політика

Сесію Кременчуцької районної ради перенесли на літо

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 332

Рішення прийняли, посилаючись на карантинні обмеження

Чергову сесію Кременчуцької районної ради планують провести 24 червня. Відповідне розпорядження розміщене на офіційному сайті Кременчуцької районної ради.


- Скликати шосту сесію Кременчуцької районної ради восьмого скликання, пленарне засідання якої провести 24 червня 2021 року о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вулиця Соборна, 14/23.


У разі перебування Полтавської області та міста Кременчука в «червоному» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 чи погіршення епідеміологічної ситуації в місті Кременчуці провести пленарне засідання сесії районної ради у формі дистанційного засідання, - йдеться у розпорядженні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцька районна рада сесія
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