Сесію Кременчуцької районної ради перенесли на літо

Чергову сесію Кременчуцької районної ради планують провести 24 червня. Відповідне розпорядження розміщене на офіційному сайті Кременчуцької районної ради.

- Скликати шосту сесію Кременчуцької районної ради восьмого скликання, пленарне засідання якої провести 24 червня 2021 року о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вулиця Соборна, 14/23.





У разі перебування Полтавської області та міста Кременчука в «червоному» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 чи погіршення епідеміологічної ситуації в місті Кременчуці провести пленарне засідання сесії районної ради у формі дистанційного засідання, - йдеться у розпорядженні.