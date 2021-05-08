Вже влітку в Україні можуть з’явитися ковідні сертифікати

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що наразі працює над створенням ковідних сертифікатів – саме такою є робоча назва свідоцтва про проходження вакцинації, зроблені ПЛР-тести або одужання від COVID-19.
Головна мета впровадження документу – можливість вільного пересування громадян як всередині країни, так і за її межами. Адже сертифікат розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.
Планують, що отримати сертифікат можна буде у лікаря або згенерувати його через додаток «Дія». Також для власників сертифікатів передбачені певні переваги, які стануть гарним стимулом до того, щоб не займатися самолікуванням, а вчасно проходити тестування та робити щеплення.