У Полтаві безвісти зник 8-річний Кирило Маслій

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У Полтаві розшукують безвісти зниклого 8-річного Кирила Маслія, про що інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Про зникнення хлопчика до поліції повідомила його мама близько опівночі 7 травня. Жінка зазначила, що її малолітній син об 11.00 пішов гуляти, але додому не повернувся і місце його перебування не відоме.





Прикмети хлопчика: зріст 150 см, середньої статури, волосся русяве, очі карі.





Був одягнений: у кофту (толстовку), спортивні штани зеленого кольору, мокасини у зелену клітинку.





Якщо вам відома інформація про цього хлопчика, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-55 (чергова частина), 0508335214, 0993394571, 0955102348 або 102.



