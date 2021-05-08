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У Полтаві безвісти зник 8-річний Кирило Маслій

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 925

 

Хлопчик пішов гуляти і не повернувся додому

У Полтаві розшукують безвісти зниклого 8-річного Кирила Маслія, про що інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Про зникнення хлопчика до поліції повідомила його мама близько опівночі 7 травня. Жінка зазначила, що її малолітній син об 11.00 пішов гуляти, але додому не повернувся і місце його перебування не відоме.


Прикмети хлопчика: зріст 150 см, середньої статури, волосся русяве, очі карі.


Був одягнений: у кофту (толстовку), спортивні штани зеленого кольору, мокасини у зелену клітинку.


Якщо вам відома інформація про цього хлопчика, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-55 (чергова частина), 0508335214, 0993394571, 0955102348 або 102.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: пропал ребенок розыск розшук
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