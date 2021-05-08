Вночі у Піщаному розтрощили банкомат та магазин: хотіли вкрасти гроші

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До чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління 8 травня близько 3.00 надійшла інформація від місцевої приватної охорони про те, що спрацювала сигналізація на банкоматі в селі Піщане Кременчуцького району. Також у повідомленні зазначалося, що невідомі особи пошкодили корпус банкомату. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.







На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка провела першочергові слідчі дії. Попередньо встановили, що невідомі особи розтрощили банкомат та приміщення магазину, в якому він був розташований. Заволодіти грошима злочинцям не вдалося. Наразі слідчі та оперативники встановлюють людей, які причетні до цього злочину.





За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 (Замах на злочин), частиною 3 статті 185 (Крадіжка поєднана з проникненням, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



Якщо ви стали свідком цього правопорушення або є відео з реєстратора вашого авто, де зафіксований момент скоєння злочину чи автівки, які перебували в районі села Піщане Кременчуцького району із 2.40 до 3.00, надайте інформацію до поліції будь-яким зручним для вас способом, або зателефонувати за номерами: 098-739-26-30, 097-703-39-18 чи 102. Вам будуть вдячні за допомогу.



