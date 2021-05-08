Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні нараховують +8 710 нових випадків COVID-19, на Полтавщині +317

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У Полтавській області померло 14 людей з цією недугою

8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 544 особи;
  • летальних випадків – 370;
  • одужало – 19 408 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 114 138 осіб;
  • одужало – 1 750 570 осіб;
  • летальних випадків – 46 200;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

36 046 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 травня в Україні. 857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;
  • Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;
  • Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;
  • Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;
  • Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;
  • Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;
  • Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;
  • Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;
  • Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;
  • Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;
  • Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;
  • Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;
  • Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;
  • Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;
  • Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;
  • Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;
  • Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;
  • Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;
  • Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;
  • Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;
  • Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;
  • Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;
  • Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

Щеплення проводилось 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення. Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.


 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73613 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 317.


Одужали 63976 (+440) жителів області, продовжують лікування 8012 людей. Усього зареєстровано 1625 летальних випадків, нових – 14 (Полтава – 5, Горішні Плавні – 3; Кременчуцький район – 2; Кременчук; Гадяцький, Полтавський, Хорольський райони).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27167 (+131);
  • Кременчук – 8752 (+65);
  • Полтавський район – 3607 (+10);
  • Горішні Плавні – 3427 (+6);
  • Миргород – 2845 (+5);
  • Лубни – 2439;
  • Лохвицький район – 2116;
  • Зіньківський район – 1635 (+1);
  • Карлівський район – 1623 (+12);
  • Глобинський район – 1325 (+6);
  • Пирятинський район – 1256 (+8);
  • Новосанжарський район – 1176 (+24);
  • Гадяч – 1106;
  • Кременчуцький район – 1101 (+8);
  • Котелевський район – 1080 (+1);
  • Шишацький район – 1075 (+1);
  • Диканський район – 1072 (+4);
  • Хорольський район – 1067 (+1);
  • Кобеляцький район – 1052 (+8);
  • Решетилівський район – 1002 (+5);
  • Миргородський район – 981 (+4);
  • Машівський район – 859 (+2);
  • Гадяцький район – 827 (+1);
  • Чутівський район – 757 (+5);
  • Оржицький район – 736 (+1);
  • Великобагачанський район – 729;
  • Лубенський район – 715;
  • Козельщинський район – 624 (+4);
  • Гребінківський район – 575 (+3);
  • Семенівський район – 575 (+1);
  • Чорнухинський район – 312.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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