Кабріолет по-кременчуцьки: п'янючий водій тікав від копів на Жигулях без даху

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 345

Алкоголь в крові чоловіка майже в 10 разів перевищував допустиму норму

Чоловік переобладнав своє авто під кабріолет, сів за кермо нетверезий і втікав від патрульних Кременчука. Як повідомляє патрульна поліція України, нічна пригода водія-порушника закінчилась складеними на нього адмінматеріалами.



Патрульні помітили автомобіль ВАЗ 21013 з технічними несправностями (в авто був відсутній дах), який рухався автодорогою Полтава — Олександрія. Водій проігнорував вимогу поліцейських про зупинку й, пришвидшивши рух, почав втікати.



Авто патрульні наздогнали та зупинили у селі Щербаки. Водій мав явні ознаки сп'яніння. Алкотестер показав результат 1,9 проміле алкоголю в крові чоловіка. Це майже в 10 разів перевищує допустиму норму.



Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали: за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.



