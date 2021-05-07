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Трирічного кременчужанина загубили у магазині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 410

 

Небайдужі містяни та патрульні повернули загубленого хлопчика батькам

Трирічний хлопчик загубився сьогодні в одному з магазинів міста. Повідомлення про те, що у торговому приміщенні магазину на вулиці Мічуріна блукає хлопчик, близько трьох років, без супроводу батьків надійшло від небайдужої продавчині.

 

Охоронці порядку негайно прибули на місце та почали з'ясовувати усі обставини. В той же час хлопчика шукали й батько з дідусем.

 

Завдяки небайдужим містянам та професійним діям патрульних дитину повернули рідні.

 

Шановні батьки, пам’ятайте, що безпека вашої дитини — це, перш за все, ваша особиста відповідальність. Не залишайте дітей без нагляду.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: дитина поліція потерялся
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