Трирічного кременчужанина загубили у магазині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 410

Трирічний хлопчик загубився сьогодні в одному з магазинів міста. Повідомлення про те, що у торговому приміщенні магазину на вулиці Мічуріна блукає хлопчик, близько трьох років, без супроводу батьків надійшло від небайдужої продавчині.

Охоронці порядку негайно прибули на місце та почали з'ясовувати усі обставини. В той же час хлопчика шукали й батько з дідусем.

Завдяки небайдужим містянам та професійним діям патрульних дитину повернули рідні.

Шановні батьки, пам’ятайте, що безпека вашої дитини — це, перш за все, ваша особиста відповідальність. Не залишайте дітей без нагляду.