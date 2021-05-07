У Кременчуці шикуються черги за субсидією. Та не треба бігти терміново, наголошують у ЦНАПі

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 280

До вересня є час: усім, хто подав заяви з травня по вересень, виплати будуть призначені з травня

Кременчужани шикуються у черги до Центру надання адміністративних послуг. У черзі - здебільшого ті люди, які хочуть отримувати субсидію. Нагадаємо: уряд суттєво змінив правила надання цього виду допомоги, і тепер слід подати нову заяву та нову декларацію про доходи. У Кременчуці подати заяву на субсидію особисто можна лише через ЦНАП. Управління соцзахисту населення (які безпосередньо займаються призначенням субсидій) можуть прийняти заяви лише поштою або в електронному вигляді.





Тож потік охочих потрапити до ЦНАПу збільшився у рази. Людей не спиняє карантин: готові стояти в черзі.









- Мені потрібно оформити субсидію. Пішла до ЦНАПу 6 травня об 11 годині ранку і приблизно годину чекала черги лише на те, щоб увійти до приміщення і отримати талончик на майбутній прийом. При цьому талончик мені дали на вівторок (11 число) — усі дні на цьому тижні вже були зайняті. Не перший раз звертаюсь до ЦНАПу — завжди все було швидко. А зараз такий потік людей! Більшість таких, як я — хочуть субсидію, бояться, що не встигнуть. І видно, що всі адміністратори зайняті: якщо раніше, бувало, заходиш, і столи в адміністраторів вільні, то тепер завантажені всі, - ділиться враженнями кременчужанка Ірина.



«Не треба бігти одразу всім»

Тетяна Печериця, керівниця департаменту ЦНАП, підтверджує, що, в основному, потік бажаючих потрапити на прийом збільшився за рахунок претендентів на субсидію. Так, 6 травня, у ЦНАПі прийняли близько 1000 людей, із них близько 700 — це заявники на субсидію. Станом на сьогодні, 7 травня, відповідно — близько 670 та близько 500.





Проте, як наголосила Тетяна Печериця: зовсім не варто поспішати на прийом саме у травні і створювати ажіотаж. Урядова Постанова №420 передбачає, що подати заяву та декларацію можна з травня по вересень, і в цьому випадку субсидія призначається одразу.





- Не треба бігти до ЦНАПу одразу всім одночасно та створювати черги. До вересня є час — ми встигнемо прийняти всіх! - наголошує Тетяна Печериця.





Вона також підкреслила, що в умовах карантину ЦНАП приймає лише за попереднім записом, на певний час. А щоб записатися, зовсім не варто відстоювати чергу: попередній запис доступний як на сайті ЦНАП, так і за телефонами.







Як записатися на прийом до ЦНАП

Документи на призначення субсидії приймаються за попереднім записом Департаментом «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресами:

вул. Гагаріна, 14,

вул. І. Приходька, 90,

вул. Героїв України, 11А,

с. Потоки, вул. Шевченка, 4.

Записатися на прийом можна у зручний для кожного час за телефонами: 15-88, 75-85-09, (096)097-15-88, (066)888-02-06.





Також можна записатися у чергу онлайн.





Де отримати додаткову інформацію про субсидії?

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення житлової субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення:

Крюківський район: тел. 6-13-63, (096)403-29-69, (095)582-03-92;

Автозаводський район: тел. 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25.

А також щоденно в приміщенні Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» за адресою: вул. Гагаріна, 14 за попереднім записом.









ЦНАП посилив режим роботи

Очікується, що за субсидією звернеться близько 25-30 тисяч кременчужан. Не факт, що всі заявники отримають цей вид допомоги: ЦНАП (як посередник) лише приймає заяви, його фахівці допомагають їх оформлювати, готують пакет документів. А вже визначати право на субсидію будуть управління соцзахисту, куди потім спрямовуються документи заявників.





Наразі ЦНАП працює у посиленому режимі.





- Жоден з наших працівників не пішов у відпустку. Приймають усі підрозділи — у тому числі в Потоках. Посилили кол-центр, де зазвичай працює два оператори, зараз — 4.









Субсидія онлайн поки що недоступна

На жаль, оформити субсидію онлайн на сайті КМУ зараз не вийде — ми спробували, функція на даний час недоступна. Річ у тім, що наразі наказ Мінсоцполітики, який затверджує нові бланки заяв та декларацій, ще не зареєстрований у Мін'юсті. Тож до учорашнього дня у сервісі КМУ були старі бланки — поки що їх не оновили, тому й припинили приймати заяви онлайн. Про цю ситуацію знають в УСЗН та департаменті ЦНАП.





У департаменті ЦНАП «на свій страх і ризик» користуються проєктом бланку (тобто документом, який ще не пройшов реєстрацію в Мін'юсті) — але він є у підписаному наказі Мінсоцполітики.



Як подати заяву поштою?

Подати документи на субсидію можна на адреси районних управлінь соціального захисту населення (за місцем проживання). Якщо ви надсилаєте документи електронною поштою, потрібен ЕЦП (електронний цифровий підпис), наголосили в УСЗН Крюківського району.

УСЗН Автозаводського району

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 66

Електронна пошта:

26218015@mail.gov.ua







УСЗН Крюківського району

39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. І.Приходька, буд. 90

Електронна пошта:

05385878@mail.gov.ua



Проте, перш ніж надсилати документи поштою, ми б порадили дочекатися офіційної публікації наказу Мінсоцполітики, який затверджує нові бланки заяв та декларацій. До того ж, уважно ознайомтеся з формою заяви: чи зможете ви її правильно заповнити самостійно.



Як оформити субсидію маломобільним людям похилого віку? Людям з інвалідністю? Про те, хто та як їм допоможе — у нашій наступній публікації.