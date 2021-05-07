У Кременчуці шикуються черги за субсидією. Та не треба бігти терміново, наголошують у ЦНАПі

Кременчужани шикуються у черги до Центру надання адміністративних послуг. У черзі - здебільшого ті люди, які хочуть отримувати субсидію. Нагадаємо: уряд суттєво змінив правила надання цього виду допомоги, і тепер слід подати нову заяву та нову декларацію про доходи. У Кременчуці подати заяву на субсидію особисто можна лише через ЦНАП. Управління соцзахисту населення (які безпосередньо займаються призначенням субсидій) можуть прийняти заяви лише поштою або в електронному вигляді.
Тож потік охочих потрапити до ЦНАПу збільшився у рази. Людей не спиняє карантин: готові стояти в черзі.
- Мені потрібно оформити субсидію. Пішла до ЦНАПу 6 травня об 11 годині ранку і приблизно годину чекала черги лише на те, щоб увійти до приміщення і отримати талончик на майбутній прийом. При цьому талончик мені дали на вівторок (11 число) — усі дні на цьому тижні вже були зайняті. Не перший раз звертаюсь до ЦНАПу — завжди все було швидко. А зараз такий потік людей! Більшість таких, як я — хочуть субсидію, бояться, що не встигнуть. І видно, що всі адміністратори зайняті: якщо раніше, бувало, заходиш, і столи в адміністраторів вільні, то тепер завантажені всі, - ділиться враженнями кременчужанка Ірина.
Тетяна Печериця, керівниця департаменту ЦНАП, підтверджує, що, в основному, потік бажаючих потрапити на прийом збільшився за рахунок претендентів на субсидію. Так, 6 травня, у ЦНАПі прийняли близько 1000 людей, із них близько 700 — це заявники на субсидію. Станом на сьогодні, 7 травня, відповідно — близько 670 та близько 500.
Проте, як наголосила Тетяна Печериця: зовсім не варто поспішати на прийом саме у травні і створювати ажіотаж. Урядова Постанова №420 передбачає, що подати заяву та декларацію можна з травня по вересень, і в цьому випадку субсидія призначається одразу.
- Не треба бігти до ЦНАПу одразу всім одночасно та створювати черги. До вересня є час — ми встигнемо прийняти всіх! - наголошує Тетяна Печериця.
Вона також підкреслила, що в умовах карантину ЦНАП приймає лише за попереднім записом, на певний час. А щоб записатися, зовсім не варто відстоювати чергу: попередній запис доступний як на сайті ЦНАП, так і за телефонами.
Документи на призначення субсидії приймаються за попереднім записом Департаментом «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресами:
Записатися на прийом можна у зручний для кожного час за телефонами: 15-88, 75-85-09, (096)097-15-88, (066)888-02-06.
Також можна записатися у чергу онлайн.
Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення житлової субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення:
А також щоденно в приміщенні Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» за адресою: вул. Гагаріна, 14 за попереднім записом.
Очікується, що за субсидією звернеться близько 25-30 тисяч кременчужан. Не факт, що всі заявники отримають цей вид допомоги: ЦНАП (як посередник) лише приймає заяви, його фахівці допомагають їх оформлювати, готують пакет документів. А вже визначати право на субсидію будуть управління соцзахисту, куди потім спрямовуються документи заявників.
Наразі ЦНАП працює у посиленому режимі.
- Жоден з наших працівників не пішов у відпустку. Приймають усі підрозділи — у тому числі в Потоках. Посилили кол-центр, де зазвичай працює два оператори, зараз — 4.
На жаль, оформити субсидію онлайн на сайті КМУ зараз не вийде — ми спробували, функція на даний час недоступна. Річ у тім, що наразі наказ Мінсоцполітики, який затверджує нові бланки заяв та декларацій, ще не зареєстрований у Мін'юсті. Тож до учорашнього дня у сервісі КМУ були старі бланки — поки що їх не оновили, тому й припинили приймати заяви онлайн. Про цю ситуацію знають в УСЗН та департаменті ЦНАП.
У департаменті ЦНАП «на свій страх і ризик» користуються проєктом бланку (тобто документом, який ще не пройшов реєстрацію в Мін'юсті) — але він є у підписаному наказі Мінсоцполітики.
Подати документи на субсидію можна на адреси районних управлінь соціального захисту населення (за місцем проживання). Якщо ви надсилаєте документи електронною поштою, потрібен ЕЦП (електронний цифровий підпис), наголосили в УСЗН Крюківського району.
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 66
Електронна пошта:
26218015@mail.gov.ua
39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. І.Приходька, буд. 90
Електронна пошта:
05385878@mail.gov.ua
Проте, перш ніж надсилати документи поштою, ми б порадили дочекатися офіційної публікації наказу Мінсоцполітики, який затверджує нові бланки заяв та декларацій. До того ж, уважно ознайомтеся з формою заяви: чи зможете ви її правильно заповнити самостійно.
Як оформити субсидію маломобільним людям похилого віку? Людям з інвалідністю? Про те, хто та як їм допоможе — у нашій наступній публікації.