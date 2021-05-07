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«Кремінь» б'є антирекорд й у більшості програв «Ниві»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 996

 
Кременчуцька команда під керівництвом нового тренера прийняла тернопільську команду
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 7 травня, футбольний клуб «Кремінь» під керівництвом новго тренера Сергія Свистуна прийняла тернопільську «Ниву». 


«Кремінь» - «Нива» - 1:3

Голи: Семенов 11 (пенальті) - Семенина 57, 72, Проців 90+4

Вилучення: Механів 31

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх (Кучеренко, 80), Головко, Мягков, Демченко, Антоніо (Івахно, 74), Бичков (Фернандо, 64), Мурашов (Пуди, 55), Семенов, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Кучеренко, Дудка, Молько, Кривенко, Білоус. В.о. головного тренера: Сергій Свистун

«Нива»: Механів, Хруставка, Вовченко, Демчук (Зінь, 90+4), Дворовенко, Мороз, Патала, Семенина (Граматік, 86), Скакун (Єрмолов, 34), Різник (Проців, 68), Кисленко (Малащук, 87). Запасні: Жупанський, Граматік, Кобеля, Мамешев. Головний тренер: Ігор Климовський


Попередження: Семенов 45+1, Галата 82, Бєлоусов 90, Фернандо 90+1, Демчук 10


Головний арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Заур Курбанов (Херсон), Ірина Петрова (Нова Каховка)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу - Геннадій Бич (Київ)



Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Верес" 23 17 4 2 38-10 55
2 "Чорноморець" 25 15 7 3 38-19 52
3 "Металіст 1925" 24 13 7 4 23-17 46
4 "Агробізнес" 25 13 6 6 42-23 45
5 "Миколаїв" 24 11 7 6 39-20 40
6 "Волинь" 23 10 7 6 30-19 37
7 "Альянс" 24 10 7 7 31-24 37
8 "Оболонь" 23 10 3 10 37-27 33
9 "Гірник-Спорт" 24 9 5 10 36-36 32
10 "Полісся" 24 7 8 9 24-25 29
11 "ВПК-Агро" 24 8 4 12 23-38 28
12 "Нива" Т 24 6 6 12 25-40 24
13 "Авангард" 24 6 5 13 22-39 23
14 "Прикарпаття" 23 5 6 12 17-32 21
15 "Кремінь" 25 5 5 15 20-41 20
16 "Кристал" 25 2 3 20 17-52 9


15 травня «Кремінь» у Миколаєві зіграє з місцевою муніципальною командою «Миколаїв». 21 травня «синьо-білі» приймуть «Агробізнес».

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Нива
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