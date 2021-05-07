«Кремінь» б'є антирекорд й у більшості програв «Ниві»

Сьогодні, 7 травня, футбольний клуб «Кремінь» під керівництвом новго тренера Сергія Свистуна прийняла тернопільську «Ниву».
Голи: Семенов 11 (пенальті) - Семенина 57, 72, Проців 90+4
Вилучення: Механів 31
«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх (Кучеренко, 80), Головко, Мягков, Демченко, Антоніо (Івахно, 74), Бичков (Фернандо, 64), Мурашов (Пуди, 55), Семенов, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Кучеренко, Дудка, Молько, Кривенко, Білоус. В.о. головного тренера: Сергій Свистун
«Нива»: Механів, Хруставка, Вовченко, Демчук (Зінь, 90+4), Дворовенко, Мороз, Патала, Семенина (Граматік, 86), Скакун (Єрмолов, 34), Різник (Проців, 68), Кисленко (Малащук, 87). Запасні: Жупанський, Граматік, Кобеля, Мамешев. Головний тренер: Ігор Климовський
Попередження: Семенов 45+1, Галата 82, Бєлоусов 90, Фернандо 90+1, Демчук 10
Головний арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Заур Курбанов (Херсон), Ірина Петрова (Нова Каховка)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу - Геннадій Бич (Київ)
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Верес"
|23
|17
|4
|2
|38-10
|55
|2
|"Чорноморець"
|25
|15
|7
|3
|38-19
|52
|3
|"Металіст 1925"
|24
|13
|7
|4
|23-17
|46
|4
|"Агробізнес"
|25
|13
|6
|6
|42-23
|45
|5
|"Миколаїв"
|24
|11
|7
|6
|39-20
|40
|6
|"Волинь"
|23
|10
|7
|6
|30-19
|37
|7
|"Альянс"
|24
|10
|7
|7
|31-24
|37
|8
|"Оболонь"
|23
|10
|3
|10
|37-27
|33
|9
|"Гірник-Спорт"
|24
|9
|5
|10
|36-36
|32
|10
|"Полісся"
|24
|7
|8
|9
|24-25
|29
|11
|"ВПК-Агро"
|24
|8
|4
|12
|23-38
|28
|12
|"Нива" Т
|24
|6
|6
|12
|25-40
|24
|13
|"Авангард"
|24
|6
|5
|13
|22-39
|23
|14
|"Прикарпаття"
|23
|5
|6
|12
|17-32
|21
|15
|"Кремінь"
|25
|5
|5
|15
|20-41
|20
|16
|"Кристал"
|25
|2
|3
|20
|17-52
|9
15 травня «Кремінь» у Миколаєві зіграє з місцевою муніципальною командою «Миколаїв». 21 травня «синьо-білі» приймуть «Агробізнес».