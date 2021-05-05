Депозит — під подушку? Хто з кременчужан і чому не отримає субсидію

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 1 679 Коментарів: 1

Отримати субсидію стане складніше: з 1 травня відбулися суттєві зміни в урахуванні доходів і не лише. Обов'язково слід подати нову заяву та декларацію

З першого травня на неопалювальний період субсидії призначатимуть по-новому. Так, 14 квітня уряд ухвалив Постанову №420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, зокрема, змінюється низка норм Положення про порядок призначення житлових субсидій. Наразі текст цієї постанови (зі значною затримкою) опублікований на порталі Кабміну. Зміни, що відбулися, доволі суттєві. Головна їхня суть - уряд «почистить» лави субсидіантів: допомога не призначатиметься тим, хто має значні заощадження (депозити) та значні витрати - враховуватиметься і купівля валюти.





У зв'язку зі змінами із травня субсидію (у тому числі на наступний період тим, хто вже отримував цей вид допомоги) не перепризначать автоматично: слід обов'язково подати нову заяву та декларацію про доходи та витрати. Це теж передбачає Постанова КМУ.









Проте необов'язково оформлювати документи у травні — навіть якщо ви подасте документи по вересень включно, субсидія за фактом (якщо ви маєте на неї право) буде призначена з травня. Урядова Постанова №420 прямо передбачає, що «житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні — вересні 2021 р., призначається, починаючи з травня 2021 року».





Що ж змінилося у правилах призначення житлових субсидій? Розберемо детальніше.







Субсидія по-новому: 5 основних змін





1. Маєш депозит понад 56 750 грн — субсидія не призначається





Положення про призначення субсидій доповнили нормою, яка передбачає, що субсидія не призначається, якщо «будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія». Прожитковий мінімум для працездатних із 1 січня 2021-го складає 2270 гривень, то йдеться про (2270 × 25). Відповідно, сума на депозиті, через яку не буде призначена субсидія — це 56 750 гривень. (Не 100 тисяч гривень, як помилково зазначено у телеграм-каналі прем'єра Дениса Шмигаля, а майже вдвічі менше — ми спеціально процитували Постанову та навели розрахунок).



2. Купив валюту — сиди без субсидії (якщо сума покупки - понад 50 тис грн)





До обмежень щодо купівлі товарів та послуг на великі суми додалася купівля валюти та банківських металів. Йдеться про те, що субсидія не призначається, якщо заявник або будь-хто з членів його домогосподарства протягом року перед зверненням по субсидію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Нагадаємо інші категорії покупок , які враховуються при поданні декларації про субсидію: земельна ділянка, квартира (будинок), інше нерухоме майно, транспортний засіб, цінні папери та інші фінансові інструменти, віртуальні активи, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку. «Щоправда, як це можна буде проконтролювати, якщо людина добровільно не вноситиме даних про ці операції до декларації, наразі до кінця не зрозуміло», - пише видання «Укрінформ» про нові вимоги щодо купівлі валюти, зазначаючи, що із серпня 2017 року українцям дозволили обмінювати валюту без паспорта на суму до 150 тисяч гривень. Тобто, 50-тисячний обмежувальний «поріг» у цьому випадку перевищено утроє).



3. Доходи від депозитів теж враховуються





Розширено перелік доходів, які враховуються для призначення субсидії. Додані доходи від розміщення депозитів; дивіденди від цінних паперів. Тобто їх слід буде вказувати, заповнюючи декларацію на отримання субсидії.



4. Маєш два (навіть старенькі) авто — субсидія не призначається





Положення про призначення субсидій доповнили умовою, через яку не призначається субсидія - «більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа)» у будь-кого з членів домогосподарства. Водночас, якщо автівка одна, то її вік реєстрації (через який не призначається субсидія) — це менше 5 років.





5. Маєш дві квартири — субсидія не призначається





Додано ще одне обмеження: не призначається субсидія, якщо «будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання» (останнє підтверджується документально).









Субсидії вже не призначатимуть комісійно

Скасовуються комісії при органах місцевого самоврядування, які призначали субсидії в «нестандартних» випадках. Зокрема, комісії розглядали й ситуації, коли, наприклад, дорослі діти зареєстровані у батьків, але проживають окремо. У цих випадках на розгляд комісії подавався документ про офіційну оренду житла. Але, по суті, скасування комісій нічим не змінить саму норму: усі подібні заяви розгляне орган соціального захисту населення — і він має право враховувати ці додаткові обставини. Це стосується і заяв щодо призначення субсидій на понаднормову площу житла; з урахуванням осіб, що проживають разом, за наявності розділених особових рахунків тощо — таке роз'яснення дало Мінсоцполітики.





Звертаємо увагу й на те, що Положення про призначення субсидії має такий пункт: «Громадянин, який звернувся за призначенням житлової субсидії, має право надавати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення додаткові документи, що не передбачені цим Положенням, але необхідні для прийняття об’єктивного рішення» (наприклад, договір оренди житла — для підтвердження окремого проживання зареєстрованих у житловому приміщенні).



Ложка меду — для безробітних

Проаналізувавши зміни, ми також звернули увагу, що нова редакція Положення про призначення субсидій дещо спростить життя офіційно зареєстрованим безробітним — щодо врахування доходів. Яким чином? Раніше субсидію не призначали, якщо безробітний не отримував дохід (скінчилася виплата допомоги з безробіття).

Раніше був виняток: якщо безробітні «зареєстровані у службі зайнятості як безробітні і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості». Але, відповідно до нових змін, вимогу про навчання через службу зайнятості — виключили. Тобто офіційно зареєстрований безробітний (який перебуває на обліку), навіть не маючи доходу, може претендувати на субсидію.



Субсидія — лише «живими грошима»

До травня українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі («живими грошима» на банківську картку), так і в грошовій безготівковій формі (коли банк із особистого рахунку отримувача перераховував суми надавачам житлово-комунальних послуг). Як зазначається в урядовому повідомленні, наразі 92% українців, яким призначені субсидії, отримують їх у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима.







На замітку: як розраховується понаднормова площа?





Те, що було і залишається: субсидія (на загальних підставах) може призначатися на квартиру не більше 130 кв м та будинок не більше 230 кв м (виняток — будинки сімейного типу). Тобто якщо площа перевищує ці нормативи — субсидія не призначається. Але є винятки — одинокі пенсіонери. Для них понаднормова площа може бути збільшена.





Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової площі, розраховується шляхом збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків.



Із першого травня усі субсидії — по нулях...

...до моменту нового їх призначення, за новими заявами та деклараціями, підкреслюють у районних управліннях соціального захисту, куди ТЪ звертався за роз`ясненнями нових норм. Автоматичного перепризначення (як раніше) не буде.





- Усім будемо призначати субсидії заново. І тих осіб, які не подали заяву на призначення субсидії, але мають право на пільги з ЖКП, — автоматично переведуть на пільги. Але при цьому враховується право на пільгу з урахуванням доходів. Але незалежно від доходів пільги призначаються учасникам бойових дій, інвалідам війни, - звернули нашу увагу в Крюківському управлінні соцзахисту.





Детальніші роз'яснення в УСЗН очікують від Мінсоцполітики.



Корисні контакти





Додаткові роз’яснення щодо призначення житлової субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення: