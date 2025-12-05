У Кременчуці відкриють резиденцію Святого Миколая: де і коли прийматиме дід

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї працюватиме резиденція Святого Миколая. Про це повідомили в мерії.
Резиденція відкриється на вул. Ігоря Сердюка, 2. Діти зможуть особисто зустрітися зі Святим Миколаєм, зробити спільні фото та залишити листи з бажаннями у спеціальній скриньці. Дорослі матимуть можливість зробити донат на підтримку українських військових.
Цьогоріч Різдвяні та Новорічні свята у Кременчуці пройдуть під гаслом: «Захистимо разом Кременчуцьке небо!». Містян закликають підтримати підрозділ сил ППО, який обороняє небо над містом.
Нагадаємо, що сьогодні о 16.00 засяє головна ялинка міста.
