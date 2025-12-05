ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Мозоліївці чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині викруткою (доповнено)

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 291

 Зловмисник забрав гроші та телефон і втік

4 грудня ввечері у Мозоліївці чоловік пограбував магазин у центрі села. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

За їхніми словами, продавчиня саме зачиняла магазин, близько 21.00, коли ззаду до неї підійшов чоловік. Погрожуючи викруткою, він вимагав, аби вона віддала йому «касу». 60-річна жінка не погодилась і штовхнула нападника — зав’язалась боротьба, в ході якої жінка упала. Чоловік забрав гроші з каси та телефон, після чого втік.

Жінка звернулася до поліції.

Відомо, що нападник був у балаклаві, проте жінка його впізнала. Він не є місцевим, але мешкає у Мозоліївці.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, наразі слідчі встановлюють обставини події, тривають слідчі дії.

Доповнено:

Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, правоохоронці встановили чоловіка, причетного до розбійного нападу на продавчиню магазина.

Повідомлення про злочин надійшло близько 21.50.

— Отримавши необхідну оперативну інформацію, поліціянти встановили та затримали особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми з Законом за вчинення тяжких злочинів. Наразі підозрюваного затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Нагадаємо, у Нових Санжарах чоловіка, який тяжко поранив односельця викруткою, відправили за ґрати.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: portal.lviv.ua
Теги: Мозоліївка магазин розбійний напад
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх