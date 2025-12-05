У Мозоліївці чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині викруткою (доповнено)

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 291

4 грудня ввечері у Мозоліївці чоловік пограбував магазин у центрі села. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

За їхніми словами, продавчиня саме зачиняла магазин, близько 21.00, коли ззаду до неї підійшов чоловік. Погрожуючи викруткою, він вимагав, аби вона віддала йому «касу». 60-річна жінка не погодилась і штовхнула нападника — зав’язалась боротьба, в ході якої жінка упала. Чоловік забрав гроші з каси та телефон, після чого втік.

Жінка звернулася до поліції.

Відомо, що нападник був у балаклаві, проте жінка його впізнала. Він не є місцевим, але мешкає у Мозоліївці.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, наразі слідчі встановлюють обставини події, тривають слідчі дії.

Доповнено:

Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, правоохоронці встановили чоловіка, причетного до розбійного нападу на продавчиню магазина.

Повідомлення про злочин надійшло близько 21.50.

— Отримавши необхідну оперативну інформацію, поліціянти встановили та затримали особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми з Законом за вчинення тяжких злочинів. Наразі підозрюваного затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Нагадаємо, у Нових Санжарах чоловіка, який тяжко поранив односельця викруткою, відправили за ґрати.