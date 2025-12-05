Зловмисник забрав гроші та телефон і втік
4 грудня ввечері у Мозоліївці чоловік пограбував магазин у центрі села. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.
За їхніми словами, продавчиня саме зачиняла магазин, близько 21.00, коли ззаду до неї підійшов чоловік. Погрожуючи викруткою, він вимагав, аби вона віддала йому «касу». 60-річна жінка не погодилась і штовхнула нападника — зав’язалась боротьба, в ході якої жінка упала. Чоловік забрав гроші з каси та телефон, після чого втік.
Жінка звернулася до поліції.
Відомо, що нападник був у балаклаві, проте жінка його впізнала. Він не є місцевим, але мешкає у Мозоліївці.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, наразі слідчі встановлюють обставини події, тривають слідчі дії.
Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, правоохоронці встановили чоловіка, причетного до розбійного нападу на продавчиню магазина.
Повідомлення про злочин надійшло близько 21.50.
