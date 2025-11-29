У Горішніх Плавнях затримали чоловіка за підозрою в розбійному нападі

Сьогодні, 12:02

Потерпілий заявив, що нападник побив його та погрожував пістолетом

У Горішніх Плавнях поліцейські затримали 37-річного місцевого жителя за підозрою у розбійному нападі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними слідства, чоловік побив потерпілого, погрожував йому пістолетом та відібрав особисті речі.

Подія сталася у середу, 26 листопада, біля одного з розважальних закладів міста. Потерпілий звернувся до поліції та розповів, що малознайомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень і забрав мобільний телефон, навушники, портативну колонку та гроші.

Правоохоронці встановили підозрюваного, вилучили у нього викрадені речі та стартовий пістолет. Речові докази передали на експертизу.

Затриманим виявився раніше судимий 37-річний житель Горішніх Плавнів. Йому вже повідомили про підозру. Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

