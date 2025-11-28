Мешканку Кременчуцького району засудили до 8 років за напад на 85-річну жінку

Сьогодні, 21:00

Жительку Кременчуцького району засудили до 8 років ув’язнення за розбійний напад з проникненням у житло в умовах воєнного стану. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, подія сталася у вересні 2025 року. Жінка приїхала до знайомого в одне з сіл Полтавського району та, потребуючи грошей, розбила штахетиною вікно в будинку 85-річної місцевої жительки. Вона проникла всередину, вдарила господарку кулаком в обличчя, а коли потерпіла знепритомніла — забрала 1,5 тис. грн і мобільний телефон.

Суд визнав її винною за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

