У Лубнах поліцейські затримали двох 16-річних підлітків, підозрюваних у розбійному нападі на жінку

Жінка отримала тілесні ушкодження й у непритомному стані була госпіталізована до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, а невдовзі — до Полтавської обласної лікарні

Слідчі поліції затримали двох підлітків за підозрою у вчиненні розбійного нападу на місцеву жительку. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

До Лубенського райвідділу поліції 5 листопада близько 18.00 надійшло повідомлення від мешканця Лубен, що на провулку вулиці Верстатобудівників лежить невідома жінка без свідомості та з явними тілесними ушкодженнями. Одночасно до поліції надійшло ще одне повідомлення від мешканки міста Дніпро, що під час телефонної розмови з подругою заявниця почула, як на її співрозмовницю здійснено напад.

На місце події негайно прибула група оперативного реагування поліції Лубенщини, слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілою є 38-річна мешканка Лубен. Медики ушпиталили жінку до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, а невдовзі до Полтавської обласної лікарні.

За попередньою інформацією слідства, фігуранти напали на потерпілу, коли вона поверталася з роботи додому. Із застосуванням фізичної сили зловмисники відібрали особисті речі та втекли у невідомому напрямку.

— У ході проведення оперативних та слідчих дій працівники Лубенського райвідділу поліції встановили осіб, причетних до вчинення розбійного нападу. Ними виявилися місцеві мешканці 2009 року народження, які в минулому мали проблеми із Законом. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині обом повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм судом запобіжного заходу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

