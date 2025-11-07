У Кременчуці попрощались з солдатом Юрієм Стрибком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 001

Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями

7 листопада у Кременчуці попрощались із солдатом Стрибком Юрієм Івановичем, який рівно рік тому загинув у Донецькій області. Це сталось під час оборони України.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі, повідомили у Кременчуцькій міській раді. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули на російсько-українській війні.

У 51-річного воїна залишились дружина, донька та мати.