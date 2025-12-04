ГО "Захист держави"
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці планують створити муніципальне орендне житло: що про це відомо

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 168

Громада подасть заявку на участь у державному експерименті з будівництва соціального житла

Кременчуцька міськрада планує взяти участь у державному експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Відповідний проєкт рішення підготовлений на виконання постанови уряду № 796 від 2 липня 2025 року.

Проєкт, який ініціювало Міністерство розвитку громад, передбачає створення в Україні нового формату муніципального житла для переселенців та інших категорій, які потребують доступного помешкання.

У заявці місто, зокрема, має підтвердити наявність земельної ділянки під будівництво, відповідної містобудівної документації, інженерної інфраструктури, можливостей співфінансування та інформацію про кількість людей, які потребують житла.

Яке фінансування передбачене

У пілотній фазі спільного інвестиційного проєкту ЄІБ та Єврокомісії передбачено 100 млн євро для будівництва багатоквартирних житлових будинків:

  • 50 млн євро — кредит,
  • 50 млн євро — грант.

Громади отримують фінансування у рівних частках. Місцевий бюджет має забезпечити сплату ПДВ та витрамувати кошти на технічний нагляд (не більше 1% від кошторису).

Кредит надається на 30 років із пільговим періодом 10 років, коли сплачуються лише відсотки. Ставка — плаваюча, формується з EURIBOR і фіксованої маржі.

Які зобов’язання бере громада

Муніципальне орендне житло залишатиметься комунальною власністю та не може бути приватизоване, продане чи передане в заставу. Громада повинна:

  • визначити потребу в муніципальному житлі;
  • забезпечити проєктування та будівництво;
  • визначити операторів для управління житлом;
  • організувати закупівлі робіт і послуг;
  • підключити будинки до мереж;
  • формувати перелік житла та надавати його в оренду;
  • використовувати рекомендовані типові проєкти.

У міській раді зазначають, що участь у проєкті дозволить залучити міжнародні інвестиції, створити сучасний фонд доступного житла та забезпечити помешканням внутрішньо переміщених осіб і соціально вразливі групи.

Проєкт рішення можуть ухвалити на найближчій сесії.

Нагадаємо, 18 липня депутати Кременчуцької міської ради погодили надати дозвіл виконавчому комітету на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва житла тимчасового проживання. У кварталі № 284 планують звести 29 багатоповерхівок.

Автор: Телеграф
