У Кременчуці планують виділити понад 127 млн грн на пільгові кредити для молоді до 2030 року

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 138

У Кременчуці планують затвердити нову Програми забезпечення молоді житлом на 2026–2030 роки: вона передбачає пільгове кредитування молодих сімей та одиноких громадян віком до 35 років. Відповідне рішення мають погодити депутати на найближчій сесії міськради.

Відомо, що у Кременчуці станом на 1 листопада 2025 року житла потребують 50 молодих сімей та громадян, серед них 3 багатодітні сім’ї та 13 сімей учасників АТО/ООС.

Попередня програма на 2021–2025 роки дозволила надати 32 пільгові кредити та збудувати 2,1 тис. кв. м житла. Новий документ розрахований на ширший охват: до 2030 року планують забезпечити житлом 75 молодих родин і звести 4,7 тис. кв. м житла.

Фінансування програми становитиме 127,1 млн грн, із яких 102,2 млн грн — кошти місцевого бюджету, решта — повернення попередніх кредитів та кошти громадян.

Кредити молоді видаватимуть через Держмолодьжитло. Передбачені пільги:

0% ставка для сімей з однією дитиною,

погашення 25% суми кредиту — для родин із двома дітьми,

погашення 50% — для багатодітних.

Для сімей загиблих військових кредит погашатиметься повністю коштом бюджету.

Після ухвалення рішення виконавчий комітет та Держмолодьжитло мають щоквартально звітувати про хід виконання програми.

Нагадаємо, раніше ми писали про попередню програму та що вона передбачала.