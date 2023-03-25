75 кредитів із бюджету на доступне житло: чи отримає їх кременчуцька молодь

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Кількість молодих сімей та одиноких кременчужан, які потребують поліпшення житлових умов, залишається значною. Вони не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тож у місті прийняли Програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки у новій редакції

10 березня на пленарному засіданні позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили «Програму забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі Програма) у новій редакції.

Основним завданням Програми є забезпечення власним житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Кременчуцької міської територіальної громади, шляхом надання молодим сім'ям й одиноким молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у межах Кременчуцької міської територіальної громади з терміном повернення до 30 років.

Попередня Програма 2016-2020

За інформацією Кременчуцької міської ради, протягом дії попередньої «Програми забезпечення молоді житлом у м. Кременчук на 2016-2020 роки» молодим сім'ям було надано 35 пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла загальною площею 2,2 тис. кв. м із запланованих 75 кредитів на 4,69 тис. кв. м.

Вартість інвестицій у будівельну галузь Кременчука склала 21 млн 578 тис. грн:

кошти місцевого бюджету - 17 млн 878 тис. грн;

власні кошти громадян - 3 млн 310 тис. грн.

При цьому обсяг фінансування був запланований на рівні 40 млн 199 тис. грн:

кошти місцевого бюджету - 37 млн 787 тис. грн;

власні кошти громадян - 2 млн 412 тис.

Нинішня Програма 2021-2025

Станом на 1 жовтня 2020 року на квартирному обліку продовжували перебувати 114 молодих сімей та одиноких молодих громадян. Тож 22 грудня 2020 року прийняли нову Програму на 2021-2025 роки (зі змінами від 23 листопада 2021 року).

У новій редакції Програми від 10 березня 2023 року, обсяг прогнозованого фінансування 81 млн 189 тис. грн:

кошти місцевого бюджету - 69 млн 287 тис. грн;

кошти від повернення виданих раніше кредитів - 7 млн 30 тис. грн;

власні кошти громадян (перший внесок) - 4 млн 872 тис. грн.

75 сімей та одиноких молодих громадян, які мають бути забезпечені житлом — по 15 в рік. Заплановано будівництво 4,7 тис. кв. м житла.

Проте, як повідомили у Полтавському відділенні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі Держмолодьжитло), за перші два роки реалізації програми (2021-2022 роки) на придбання житла за рахунок пільгового кредитування для молоді Кременчука видали лише 12 кредитів на загальну суму 11 млн 600 тис. 316 грн:

кошти місцевого бюджету - 8 млн 69 тис. 964 грн;

кошти обласного бюджету - 3 млн 530 тис. 352 грн.

- Серед тих, хто скористався можливістю отримати житло у кредит, 3 родини учасників бойових дій-учасників АТО (ООС) й 1 багатодітна родина. Придбання житла здійснювалось у будинках, що будуються в місті, та акредитовані на участь у програмах молодіжного фонду, а саме: по вул. Калнишевського ЖК «Троїцький» і ЖК «Центральний», - розповіла Олена Алексєєва, начальниця Полтавського відділення Держмолодьжитла.

Умови отримання молоддю кредитів

Кредити надаються відповідно до «Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 (далі Положення 584). Кредити коштом місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади надаються з урахуванням особливостей встановлених цією Програмою.

Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов:

сім'ї, в яких чоловік і дружина віком до 35 років включно;

неповні сім'ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів. Розмір кредиту визначається Одержувачем, виходячи з норм з урахуванням вимог Положення 584.

При розрахунку розміру кредитів, які надаються виключно коштом місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, розрахункова вартість 1 кв. метра житла на момент видачі кредиту не повинна перевищувати опосередковану вартість, яка визначається відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,25 раза.

Положенням 584 передбачені пільгові умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян:

позичальники, які не мають дітей, сплачують кредит із відсотковою ставкою у розмірі 3% річних суми зобов'язань за кредитом;

позичальники, які мають 1 дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом;

позичальники, які мають 2 дітей, коштом бюджетних коштів погашається 25% суми зобов'язань за кредитом;

позичальникам, які мають 3 і більше дітей, коштом бюджетних коштів погашається 50% суми зобов'язань за кредитом.

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, здійснюється відповідно до Положення 584.

Після отримання громадянами квартир у власність, молода сім'я (одинокий молодий громадянин), за наявності підстав, знімаються з квартирного обліку. Громадяни, які отримали житло згідно з програмою, надалі не мають права на отримання коштів місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади згідно з іншими міських програм, спрямованих на забезпечення громадян житлом.

Куди звертатися

За консультаціями з приводу забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади, звертайтеся до Полтавського відділення Держмолодьжитла за адресою: вул. Полковника Гегечкорі 32, каб. №3.

Раніше ми писали, чи реально було молоді отримати пільговий кредит на власне житло до повномасштабного вторгнення.