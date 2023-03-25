У Кременчуці кількість зроблених щеплень від COVID-19 знову зростає: вчора використали 108 доз

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24 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 108 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня щеплення отримали:

1 доза – 3;

2 доза – 19;

1 бустерна доза – 60;

2 бустерна доза – 26.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 609 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 211 (228 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 899;

2 бустерні дози отримали – 4 786.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, що 23 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 100 осіб.