Сотня жителів Кременчука вчора вакцинувалися від COVID-19

23 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 100 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадаємо, у МОЗ наполягають, що вакцинація проти COVID-19 – єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу захворювання, ускладнень та смерті.
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