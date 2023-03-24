Сотня жителів Кременчука вчора вакцинувалися від COVID-19

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На вихідних медики запрошують щепитися у три пункти вакцинації, які працюють з 8.00 до 13.00

23 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 100 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 19;

2 доза – 8;

1 бустерна доза – 50;

2 бустерна доза – 23.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 606 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 192 (228 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 839;

2 бустерні дози отримали – 4 760.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, у МОЗ наполягають, що вакцинація проти COVID-19 – єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу захворювання, ускладнень та смерті.