Як минула доба на Кременчуччині: п'яні водії та пожежі

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу сталось 3 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 23 березня, о 16.00, у Горішніх Плавнях, на вулиці Чекаліна у житловому будинку підгоріла їжа. На місці працювала 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 18.50, поблизу села Карпиха, на відкритій території згоріла ділянка сухої трави. На місці працював 8 державний пожежно-рятувальний пост.

Сьогодні, 24 березня, о 1.18, у Градизьку, на вулиці Колгоспній, на відкритій території згоріла ділянка сухої трави. На місці працювала Градизька МПО.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали одну людину за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на двох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.











