Євро дорожчає, а долар дешевшає: де в Кременчуці 24 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 276

У п’ятницю готівковий долар США продовжив дешевшати, а євро трохи подорожчав. Національний банк України сьогодні поновив тренд на подорожчання євро. Якщо вчора його офіційний курс зріс лише на 1 копійку, то сьогодні євро подорожчав одразу на 34 копійки. Нагадаємо, що у вівторок-середу курс євро зростав на 27 та 30 копійок відповідно. Тож, готівковий курс євро відреагував на дії НБУ. А офіційний курс польського злотого НБУ сьогодні підвищив на 7 копійок (вчора на 3 коп.).

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,15 грн, а продають по 38,25 — 38,90 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 10 копійок (вчора – на 25 коп.), а мінімальний курс продажу також знизився — на 5 копійок (вчора — на 20 коп.). Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, Ощадбанку, Правекс Банку та банку Південний, де за нього дають найбільше (38,15 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,25 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Індустріалбанк (38,90 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його сьогодні продають по 38,65 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,00 — 41,00 грн. Продають євро по 41,00 — 42,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу зріс на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Полтава-Банку, де найвищий курс (41,00 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (41,00 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,00 грн). Втім, євро є у вільному продажу в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,40 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,60 грн. А продають злотий по 8,85 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 10 копійок, а мінімальний курс продажу зріс на 10 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,60 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,85 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав одразу на 34 копійка (вчора на 1 коп.), а злотий подорожчав на 7 копійок (вчора - на 3 коп.).

Курс валют НБУ на 24 .0 3 .2023 року: