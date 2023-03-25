Рейнджер, янгол і незвичайний хлопчик: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Колін Маккалоу «Янголятко»
Що може змусити розумну дівчину з добропорядної австралійської сім’ї зі старомодним іменем Гаррієт Перселл полишити батьківську домівку й оселитися в будинку, що має репутацію осередку злочинності та розпусти, та ще й полишити нареченого? Її друзями стають дівчина-китаянка, яка постійно в пошуках чоловіка своєї мрії, невдаха-художник, пара закоханих та колишній есесівець – справжні покидьки з точки зору доброчесних громадян. А чого варта хазяйка будинку – жінка-гора, чи то віщунка, чи то шарлатанка, яка у своїх темних справах використовує чоти річну дочку Фло – прекрасне неземне створіння.
Але Гаррієт розуміє, що цей будинок – її доля, а Фло – її янголятко.
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Наполеон Огастус Дженнінгс «Техаський рейнджер»
Добровольці, що бережуть кордон і підтримують порядок. Стрільці, які ніколи не тікають від перестрілки й покладаються лише на револьвер та плече побратима. Люди, об’єднані спільним прагненням оберігати громадян та нести закон у найвіддаленіші закутки країни. Усе це про техаських рейнджерів – легендарний підрозділ, що завдяки власній хоробрості та відчайдушності увійшов у легенди. Ця книга і є спомином одного з них.
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А, якщо ви не знаєте, що почитати дитині, то книга
Кристини Нестлінгер «Конрад, або дитина з бляшанки»
саме для вас.
Конрад – незвичайний хлопчик. І навіть не тому, що до пані Бартолотті його приніс поштар у бляшанці. А через те, що Конрад занадто слухняний, чемний, страшенно нудний і зовсім не має друзів. Тож Берта Бартолотті та її сусідка дівчинка Кіті обов’язково мають перетворити ідеальну дитину на нормального хлопчика…
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