Рейнджер, янгол і незвичайний хлопчик: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Колін Маккалоу «Янголятко»

Що може змусити розумну дівчину з добропорядної австралійської сім’ї зі старомодним іменем Гаррієт Перселл полишити батьківську домівку й оселитися в будинку, що має репутацію осередку злочинності та розпусти, та ще й полишити нареченого? Її друзями стають дівчина-китаянка, яка постійно в пошуках чоловіка своєї мрії, невдаха-художник, пара закоханих та колишній есесівець – справжні покидьки з точки зору доброчесних громадян. А чого варта хазяйка будинку – жінка-гора, чи то віщунка, чи то шарлатанка, яка у своїх темних справах використовує чоти річну дочку Фло – прекрасне неземне створіння.

Але Гаррієт розуміє, що цей будинок – її доля, а Фло – її янголятко.