У Кременчуці судили двох молодиків, які 5 років тому вчинили розбійний напад

Під час скоєння злочину обоє обвинувачених були неповнолітніми

У Кременчуці судили двох молодиків, які кілька років тому вчинили розбійний напад на місцевого чоловіка. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 23 вересня.

Відомо, що подія сталася 6 березня 2020 року близько 22.10 поблизу магазину «Маркетопт» на 101-му кварталі.

За даними слідства, один із фігурантів, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з обвинуваченими, які на той час були неповнолітніми, організував напад на мсцевого чоловіка. Нападники заздалегідь обговорили план дій. Ініціатор зустрівся з потерпілим біля магазину під приводом «з’ясування стосунків», після чого завів його у двір житлового будинку, де вже чекали спільники в балаклавах.

Один із нападників ударив потерпілого в обличчя, внаслідок чого той почав тікати, але впав. Двоє юнаків наздогнали його, повалили на землю та почали бити руками і ногами, вимагаючи гроші. У результаті вони відібрали 5300 гривень із рюкзака постраждалого. Після злочину нападники втекли та розділили гроші між собою.

Згідно з висновком експерта, чоловік отримав перелом стінки очниці, контузію ока та інші травми, що класифікували як ушкодження середньої тяжкості.

Суд у справі тривав близько 5,5 років. На початку липня 2025 року уклали угоди із прокуратурою про визнання винуватості.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав юнаків винними за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) та призначив їм покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

