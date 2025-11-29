Армія РФ атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині — Міненерго

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 1 260

Офіційних повідомлень від Полтавської ОВА щодо ситуації в регіоні не було

Уночі з 28 на 29 листопада росіяни вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі: під атаку потрапили й об’єкти на Полтавщині. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Відомо, що внаслідок атаки також постраждали Київ, Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. На ранок у столиці без світла залишаються понад 500 тис. споживачів, у Київській області — понад 100 тис., на Харківщині — близько 8 тис.

За повіломленням Міненерго, енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Сьогодні по всій Україні діють графіки погодинних відключень. У більшості регіонів, включно з Полтавською областю, також застосовуються обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

Зауважимо, що у Полтавській облвійськадміністрації не повідомляли стосовно атаки на енергетику області.