На Полтавщині чоловік кинув гранату у житловий будинок

Сьогодні, 14:28

У Полтавському районі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у житловий будинок. Інцидент стався 12 грудня близько 21.40 в одному з сіл Опішнянської громади. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 41-річний місцевий житель на ґрунті неприязних стосунків кинув гранату у будинок своїх знайомих. На щастя, боєприпас не спрацював.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські з дотриманням заходів безпеки віднесли гранату на безпечну відстань і знищили її.

Правоохоронці затримали чоловіка. Обставини події та правову кваліфікацію його дій з’ясовують слідчі.

