У Миргородському районі в чоловіка вилучили пістолети та наркотики

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 71

10 грудня у Миргородському районі поліцейські вилучили в місцевого жителя зброю та ймовірні наркотичні речовини. Інцидент стався у Гадячі. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

До відділення №1 (м. Гадяч) надійшла інформація про хуліганські дії чоловіка із застосуванням, ймовірно, небезпечних предметів. Після цього правоохоронці розпочали перевірку.

Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що під час обшуку за місцем проживання 53-річного мешканця Гадяча поліцейські виявили три пістолети різного калібру та речовини, схожі на наркотичні.

Вилучені предмети слідчі разом із криміналістом направили на експертне дослідження.

За фактом події відкрили кримінальні провадження за:

ч.1 ст.263 ККУ — незаконне поводження з вогнепальною зброєю;

ч.2 ст.309 ККУ — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах.

Слідчі дії тривають.

Поліція нагадує

За незаконне носіння, зберігання чи збут вогнепальної зброї та боєприпасів передбачене покарання — від 3 до 7 років ув’язнення. Водночас особи, які добровільно здають зброю, звільняються від кримінальної відповідальності.

Також у Полтавській області триває декларування знайденої або незареєстрованої зброї, що дає законні підстави для її зберігання. За рік в області задекларували понад 500 одиниць вогнепальної зброї.