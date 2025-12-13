У Кременчуцькому районі пролунали вибухи: що відомо

13 грудня близько 6.40, жителі Кременчуцького району чули вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників та ракет в області, тож ймовірно містяни чули роботу протиповітряної оборони.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що напередодні росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Постраждалих немає.
Додамо, що у Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів. Після атаки у місті знаходили касетні боєприпаси.
