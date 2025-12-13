У Кременчуцькому районі пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 2 351 Коментарів: 1

13 грудня близько 6.40, жителі Кременчуцького району чули вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників та ракет в області, тож ймовірно містяни чули роботу протиповітряної оборони.

Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, що напередодні росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Постраждалих немає.

Додамо, що у Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів. Після атаки у місті знаходили касетні боєприпаси.