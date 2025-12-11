Батько пораненого військового з Кременчука просить допомоги на лікування сина

У Запоріжжі в госпіталі лікують кременчуківця Ігоря Гнойового, який отримав тяжкі поранення на фронті
Батько кременчуцького військового Ігоря Гнойового Василь Гнойовий звернувся по допомогу до небайдужих — воїн отримав тяжкі бойові поранення під час захисту України,
За словами чоловіка, військовослужбовець нині перебуває у госпіталі в Запоріжжі. Ігор зазнав важких травм — медики провели ампутацію руки та ноги.
Рідні просять підтримати захисника та допомогти з коштами на лікування й реабілітацію.
Картка для допомоги (батько):
