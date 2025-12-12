Учора в Кременчуці патрульні виявили п’ятьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 96

Учора ввечері, під час патрулювання вулицею Івана Приходька, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. За кермом автівки перебував 43-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Водію запропонували пройти огляд у медичному закладі — результат підтвердив стан сп’яніння, про що свідчить висновок лікаря-нарколога. Перевірка показала 1,13 проміле, що майже у 6 разів більше за допустиму норму.

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

постанову за ч. 1 ст. 121 (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили у Кременчуці 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, 9 грудня у Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який вже був позбавлений права керування.

У неділю, 7 грудня, під час несення служби на проспекті Лесі Українки екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння — перевірка показала результат 2,17 проміле, що майже в 11 разів більше за допустиму норму!

Ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 17 водіїв з ознаками сп’яніння.

Раніше ми писали, що увечері 6 грудня на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. За попередніми даними патрульної поліції, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору. Її пасажир отримав тяжкі травми — врятувати його життя медикам не вдалося.