Кременчук, Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці патрульні виявили п’ятьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 18:03

 

Патрульна поліція щодня на дорогах міста відстороняє нетверезих водіїв від керування автівками

Учора ввечері, під час патрулювання вулицею Івана Приходька, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. За кермом автівки перебував 43-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Водію запропонували пройти огляд у медичному закладі — результат підтвердив стан сп’яніння, про що свідчить висновок лікаря-нарколога. Перевірка показала 1,13 проміле, що майже у 6 разів більше за допустиму норму.

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
  • постанову за ч. 1 ст. 121 (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили у Кременчуці 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, 9 грудня у Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який вже був позбавлений права керування.

У неділю, 7 грудня, під час несення служби на проспекті Лесі Українки екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння — перевірка  показала результат 2,17 проміле, що майже в 11 разів більше за допустиму норму!

Ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 17 водіїв з ознаками сп’яніння.

Раніше ми писали, що увечері 6 грудня на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. За попередніми даними патрульної поліції, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору. Її пасажир отримав тяжкі травми — врятувати його життя медикам не вдалося. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
