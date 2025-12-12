Завтра знову діятимуть обмеження споживання: графік знеструмлень на добу

13 грудня в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетних і дронових атак. Про це повідомили в «Укренерго».
За даними компанії, упродовж доби будуть діяти:
У «Полтаваобленерго» уточнили, що Полтавська область працюватиме за таким ГПВ 2 грудня:
Перевірити свою адресу та час відключення можна за посиланнями:
Нагадаємо, що також у місті діють відключення, пов'язані з плановими ремонтами електромереж.
