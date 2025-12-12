Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 13 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1–7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
