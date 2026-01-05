Касирка «Маркетопту» публікувала у соцмережах інформацію про роботу ТЦК: вирок суду

Упродовж кількох місяців жінка систематично писала у месенджері про місця, де працюють групи оповіщення

Касирка одного із магазинів «Маркетопт» у Полтаві «зливала» в месенджері інформацію про місця роботи груп оповіщення. Про це стало відомо із вироку Шевченківського райсуду Полтави від 29 грудня 2025 року.

Відомо, що жінка упродовж зими 2024–2025 років систематично поширювала в одному з публічних Telegram-чатів інформацію про місця перебування груп оповіщення за участі представників ТЦК та СП і поліції в Полтаві. Вона писала про дату, час і локації проведення мобілізаційних заходів,а прочитати ці повідомлення могли понад 52 тисячі користувачів.

За даними суду, такі дії могли сприяти ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації та знижували ефективність роботи ТЦК і СП.

Суд встановив, що жінка діяла умисно та повторно, з використанням власного мобільного телефону і облікового запису в Telegram. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Попередньо обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. А під час судового засідання жінка повністю визнала провину, розкаялася та підтвердила добровільність укладення угоди.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але змінив покарання на 1 рік випробувального терміну.

