У Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Яну Гончарову

Сьогодні, 23 лютого, у Кременчуці на фасаді гімназії № 1 відкрили меморіальну дошку на честь старшого сержанта Яна Гончарова, який загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

Ян Гончаров народився 6 січня 1991 року в Кременчуці. Навчався у гімназії № 1, згодом здобув фахову та повну вищу освіту в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за напрямами електромеханіки та управління. Також навчався у Варшаві, де опанував спеціальність у сфері проєктування комп’ютерних мереж та інформаційних систем.

До повномасштабної війни працював інженером у сервісному центрі в Кременчуці та на промислових підприємствах, зокрема за кордоном. 24 лютого 2022 року 31-річний Ян добровільно мобілізувався до Збройних сил України.

Його зарахували до Кременчуцького районного ТЦК та СП. Згодом військового відрядили до окремого розвідувально-диверсійного підрозділу Головного управління розвідки «Кракен». У складі підрозділу він виконував бойові завдання на сході України.

31 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Кліщіївки на Донеччині Ян Гончаров загинув внаслідок інтенсивного обстрілу. Йому було 32 роки.

Указом Президента України № 743 від 31 жовтня 2024 року старшого сержанта Яна Гончарова посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Вшанувати пам’ять захисника до гімназії прийшли рідні, друзі та побратими. Меморіальну дошку відкрили мати, дружина та син воїна. У заході взяла участь начальниця відділення цивільно-військового співробітництва Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Анна Тарасова.

У липні 2024 року в гімназії провели захід пам’яті до роковин загибелі Яна Гончарова.

