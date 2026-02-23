На Полтавщині автівка провалилася під кригу: четверо людей врятувалися

У суботу, 21 лютого, поблизу села Жоржівка Шишацької громади автомобіль провалився у воду. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що потерпілі їхали автомобілем ЛуАЗ та в’їхали у рів, заповнений водою. Крига виявилася тонкою — автівка провалилася і почала занурюватися. Проте усі четверо осіб змогли вибратися з машини самостійно.
На місці працювали поліцыянти, рятувальники та медики. Потерпілим надали необхідну допомогу та доставили додому. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 31 грудня Дніпра поблизу Градизька у заплаві Дніпра на човні застряли двоє чоловіків та жінка: їх врятували надзвичайники.
