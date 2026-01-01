ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Градизьку врятували жінку з річки Дніпро ((доповнено))

Сьогодні, 11:10

 

Жінка не змогла дістатись берега самостійно

31 грудня близько 22.48 в Градизьку Кременчуцького району на річці Дніпро стався нещасний випадок на воді. Жінка опинилася у водоймі та не могла самостійно дістатися берега. Про це йдеться в добовому звіті пресслужби ДСНС.

Рятувальники за допомогою аероглісера оперативно дісталися до постраждалої та врятували її. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися підрозділи 6-ї ДПРП та відділення підводного розмінування та інженерно-саперних робіт.

 

Доповнено: Як о 12.10 повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області,у заплаві Дніпра, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.

 

Одному чоловікові вдалось дістатись кригою до берега, він повідомив про небезпеку. Другий чоловік через виснаження та провалювання під лід, вибратись не зміг тому почав кликати на допомогу. Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега.

Нагадаємо, що минулого тижня двоє дітей провалились під лід, на щастя, їх вдалось врятувати.

Автор: Катерина Животовська
Вверх