Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 211

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 16 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82

  • пров. Антіна Кущинського, 4–8

  • пров. Бондарський, 4–26

  • пров. Бородінський, 1–33

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Веселий, 23–36

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13

  • пров. Вишневий, 46

  • пров. Володимира Вернадського, 21/1

  • пров. Грушевий, 2–28

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • пров. Дачний, 1–11

  • пров. Дачний, 6А, 16, 28

  • пров. Заводський, 3–8

  • пров. Кар’єрний, 1/4–23

  • пров. Кам'яногірський, 3/1–24

  • пров. Конституції, 3–10

  • пров. Козачий, 2/7–23

  • пров. Козака Кременя, 1–37

  • пров. Козака Кременя, 25–37

  • пров. Кремневий, 4–16

  • пров. Ланковий, 4–11/16

  • пров. Лубенський, 1–59/1

  • пров. Льва Євселевського, 3–19

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Новоіванівський, 3–23/19

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Олега Ольжича, 1–20

  • пров. Перекопський, 9А

  • пров. Перекопський, 9А, 10

  • пров. Перекопський, 10

  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Придніпровський, 2–19

  • пров. Пшеничний, 2–13

  • пров. Сергія Петренка, 1–33

  • пров. Силікатний, 1–17/18

  • пров. Садківський, 25–56

  • пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Технічний, 15–29

  • пров. Тихий, 6

  • пров. Трудовий, 3–14/12

  • пров. Урожайний, 3–20

  • пров. Центральний, 8, 10

  • пров. Чигиринський, 2–31

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • пр. Георгія Петька, 4

  • пр. Дачний, 3–15

  • пр. Заміський, 1/5–7

  • пр. Миколи Руденка, 2/20–22/1

  • пр. Травневий, 3–7/51

  • пр. Юнацький, 2, 6А

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • туп. Караїмський, 1/15–12

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • туп. Урожайний, 1–12

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

  • вул. Академіка Герасимовича, 141–204

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2–38

  • вул. Батуринська, 1–21

  • вул. Білецьківська, 15–66

  • вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1

  • вул. Богдана Хмельницького, 152/2–168

  • вул. Вадима Бойка, 6/15

  • вул. Василя Стуса, 51–64

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А

  • вул. Володимира Вернадського, 45, 75

  • вул. Володимира Вернадського, 57–80

  • вул. Гайдамацька, 11/21–44

  • вул. Гайдамацька, 147

  • вул. Гетьмана Сомка, 2А–23

  • вул. Героїв Маріуполя, 4

  • вул. Гійома Боплана, 4–15/9

  • вул. Громадянська, 26–55

  • вул. Деповська, 96–100

  • вул. Дніпровська, 28

  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31

  • вул. Європейська, 6/72, 8/79

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Європейська, 83/18–87

  • вул. Залізнична, 3–17

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Івана Мазепи, 47, 63/12

  • вул. Івана Приходька, 134–156

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Івана Чорнобаби, 3–27

  • вул. Кавказька, 1–43А

  • вул. Кавалерійська, 2–49

  • вул. Квітки Цісик, 2–16

  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Лебедина, 17–74

  • вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А

  • вул. Лікаря Бончука, 18–24/36А

  • вул. Лікаря Бончука, 18–33

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Лікаря Парнети, 12А–67

  • вул. Ліщинова, 4–31

  • вул. Мане-Каца, 2/11–46

  • вул. Миколаївська, 1, 1А, 7, 9, 12, 16

  • вул. Миколи Кучми, 85, 94

  • вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20

  • вул. Новоіванівська, 17А–38

  • вул. Новокагамлицька, 12

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Одеська, 9–31А

  • вул. Олександра Печерського, 2–60

  • вул. Озерна, 3–21/5

  • вул. Перекопська, 2

  • вул. Перекопська, 4–51Б

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Петра Прокоповича, 1–31

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Покровська, 9/14

  • вул. Полковника Оксанченка, 5–69

  • вул. Портова, 3–26/6

  • вул. Правобережна, 17, 40А

  • вул. Правобережна, 17–40А

  • вул. Правобережна, 33

  • вул. Правобережна, 42А–57/2

  • вул. Правобережна, 47, 47А

  • вул. Раїси Кириченко, 3–26

  • вул. Республіканська, 87

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Республіканська, 93А, 95

  • вул. Республіканська, 95

  • вул. Садківська, 39–54

  • вул. Сержанта Мельничука, 16

  • вул. Сержанта Мельничука, 52–111

  • вул. Силікатна, 2/12–15

  • вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А–17

  • вул. Соломії Крушельницької, 4–63

  • вул. Соломії Крушельницької, 44–85

  • вул. Софіївська, 68–80/13

  • вул. Софії Русової, 58–72

  • вул. Східна, 2/3–38

  • вул. Східна, 3

  • вул. Тараса Шевченка, 14/10, 16А, 16/5, 19/3

  • вул. Троїцька, 69/15

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Чорних Запорожців, 12–20

  • вул. Чорноморська, 15/10–66

  • вул. Чумацький Шлях, 125–129

  • вул. Шістдесятників, 1–26/2

  • вул. Шістдесятників, 4А–15

  • вул. Шкільна, 1–11/9

  • вул. Ярмаркова, 2/5–20

  • вул. Ярослава Мудрого, 8А

  • вул. Юрія Липи, 3/3–13/16

  • вул. Юрія Руфа, 74–131.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • пров. Грушевий, 2–28

  • пров. Дачний, 6А, 16, 28

  • пров. Кам'яногірський, 3/1–24

  • пров. Князя Олега, 1–48/15

  • пров. Козака Кременя, 1–37

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • пров. Миколи Пирогова, 1/13–8

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • пров. Олексія Бутовського, 4–51

  • пров. Перекопський, 9А, 10

  • пров. Садківський, 2–56

  • пров. Січовий, 1/1–17

  • пров. Технічний, 1/14–29

  • проїзд Весняний, 7–12

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Івана Калиновича, 1–60

  • пр. Озерний, 3–10А

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • туп. 2-й Озерний, 2/27–8

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • туп. Пугачова, 1–21

  • туп. Садковський, 3/3–23

  • туп. Спокійний, 1–14

  • вул. Ботанічна, 1–34

  • вул. Вадима Пугачова, 52/130

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • вул. Кільцева, 12–34

  • вул. Кооперативна, 77–131/5

  • вул. Космічна, 1–20

  • вул. Миколи Пирогова, 4–44/4

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • вул. Нескорених, 15–54

  • вул. Озерна, 3–21/5

  • вул. Перекопська, 2–51Б

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Правобережна, 4

  • вул. Республіканська, 93–146

  • вул. Садківська, 15/20–54

  • вул. Софії Русової, 9–72А

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–26

  • вул. Юрія Липи, 41–68/39.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
