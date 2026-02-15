Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 16 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Бондарський, 4–26
пров. Бородінський, 1–33
пров. Веселий, 10
пров. Веселий, 23–36
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Вишневий, 46
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Грушевий, 2–28
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Дачний, 1–11
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Заводський, 3–8
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Кам'яногірський, 3/1–24
пров. Конституції, 3–10
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Козака Кременя, 25–37
пров. Кремневий, 4–16
пров. Ланковий, 4–11/16
пров. Лубенський, 1–59/1
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Миргородський, 2–11
пров. Новоіванівський, 3–23/19
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Перекопський, 9А
пров. Перекопський, 9А, 10
пров. Перекопський, 10
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Подовжній, 1–7
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Силікатний, 1–17/18
пров. Садківський, 25–56
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Технічний, 15–29
пров. Тихий, 6
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Урожайний, 3–20
пров. Центральний, 8, 10
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
пр. Георгія Петька, 4
пр. Дачний, 3–15
пр. Заміський, 1/5–7
пр. Миколи Руденка, 2/20–22/1
пр. Травневий, 3–7/51
пр. Юнацький, 2, 6А
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Урожайний, 1–12
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Академіка Герасимовича, 141–204
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Батуринська, 1–21
вул. Білецьківська, 15–66
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Богдана Хмельницького, 152/2–168
вул. Вадима Бойка, 6/15
вул. Василя Стуса, 51–64
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Вернадського, 45, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гетьмана Сомка, 2А–23
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Гійома Боплана, 4–15/9
вул. Громадянська, 26–55
вул. Деповська, 96–100
вул. Дніпровська, 28
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Європейська, 6/72, 8/79
вул. Європейська, 60А
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Залізнична, 3–17
вул. Заміська, 3–21
вул. Затонна, 24
вул. Івана Мазепи, 47, 63/12
вул. Івана Приходька, 134–156
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Івана Чорнобаби, 3–27
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Квітки Цісик, 2–16
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Криворудна, 2–14
вул. Лебедина, 17–74
вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А
вул. Лікаря Бончука, 18–24/36А
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лікаря Парнети, 12А–67
вул. Ліщинова, 4–31
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Миколаївська, 1, 1А, 7, 9, 12, 16
вул. Миколи Кучми, 85, 94
вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
вул. Новоіванівська, 17А–38
вул. Новокагамлицька, 12
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Перекопська, 2
вул. Перекопська, 4–51Б
вул. Переяславська, 83–120
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Покровська, 9/14
вул. Полковника Оксанченка, 5–69
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 17, 40А
вул. Правобережна, 17–40А
вул. Правобережна, 33
вул. Правобережна, 42А–57/2
вул. Правобережна, 47, 47А
вул. Раїси Кириченко, 3–26
вул. Республіканська, 87
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Республіканська, 93А, 95
вул. Республіканська, 95
вул. Садківська, 39–54
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Сержанта Мельничука, 52–111
вул. Силікатна, 2/12–15
вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21
вул. Скеляста, 34
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софіївська, 68–80/13
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Східна, 2/3–38
вул. Східна, 3
вул. Тараса Шевченка, 14/10, 16А, 16/5, 19/3
вул. Троїцька, 69/15
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Чумацький Шлях, 125–129
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9
вул. Ярмаркова, 2/5–20
вул. Ярослава Мудрого, 8А
вул. Юрія Липи, 3/3–13/16
вул. Юрія Руфа, 74–131.
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Кам'яногірський, 3/1–24
пров. Князя Олега, 1–48/15
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Перекопський, 9А, 10
пров. Садківський, 2–56
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Технічний, 1/14–29
проїзд Весняний, 7–12
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 1–60
пр. Озерний, 3–10А
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Вадима Пугачова, 52/130
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Кільцева, 12–34
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Космічна, 1–20
вул. Миколи Пирогова, 4–44/4
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Нескорених, 15–54
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Перекопська, 2–51Б
вул. Проліскова, 1–11
вул. Правобережна, 4
вул. Республіканська, 93–146
вул. Садківська, 15/20–54
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Юрія Кондратюка, 2–26
вул. Юрія Липи, 41–68/39.
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
