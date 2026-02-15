У Кременчуці на залізничних коліях знайшли мертвого чоловіка

15 лютого близько 7.00 на залізничних коліях у районі вулиці Володимира Великого в Кременчуці виявили чоловіка без ознак життя. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та медики. Лікарі констатували смерть.
Поліцейські встановили особу померлого — це 47-річний місцевий житель.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, торік у серпні під Кременчуком вантажний потяг травмував людину.
