У Кременчуці на залізничних коліях знайшли мертвого чоловіка

15 лютого

15 лютого близько 7.00 на залізничних коліях у районі вулиці Володимира Великого в Кременчуці виявили чоловіка без ознак життя. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та медики. Лікарі констатували смерть.

Поліцейські встановили особу померлого — це 47-річний місцевий житель.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

